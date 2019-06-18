2019-06-18T14:12:38+03:00
Общество

Рекордное количество россиян уверено, что армия их защитит

По опросам, большинство наших сограждан считает службу обязанностью настоящего мужчины
Александр КОЦ@sashakots
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88% жителей России не сомневается в возможностях нашей армии, полагая что наши вооруженные силы способны защитить страну.88% жителей России не сомневается в возможностях нашей армии, полагая что наши вооруженные силы способны защитить страну.Фото: Министерство обороны РФ
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«Если завтра война, если враг нападет...» Российская армия сможет защитить страну от нападения других стран. И в этом году в этом уверено рекордное количество россиян. На соответствующий вопрос специалистов Левада-центра 53 процентов респондентов ответили «определенно да», а 35 - «скорее да». То есть, в сумме - 88% жителей страны не сомневается в возможностях наших вооруженных сил.

Для сравнения, в 2000 году «определенных» оптимистов было всего 19 процентов, а осторожных - 41. Судя по графику, мощный всплеск доверия произошел в 2015 году, когда Россия начала военную операцию в Сирии. Правда, тратиться на обороноспособность страны россияне не хотят. Лишь 12 процентов опрошенных выступило за увеличение финансирования армии. 82 процента считают, что благоразумнее направить средства на повышение своего благосостояния.

Изменилось и отношение к самой службе. Если в 2000 году священной обязанностью любого уважающего себя мужчины ее считало 44 процента, то сейчас - 60. А вот тех, кто считает, что это опасное и бессмысленное занятие, от которого нужно «откосить» любыми средствами, стала в два раза меньше - лишь 12 процентов.

Кстати, полностью контрактной современную армию видят 31 процент россиян. 49 выступает за смешанное комплектование и лишь 17 - исключительно за призывную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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