Шестун порезал руку во время заседания суда

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опять покусился на свое здоровье во время своего выступления по видеоконференцсвязи из больницы "Матросской тишины".

Его жизни ничего не угрожает. Бывший чиновник просто не нашел другого способа сорвать заседание 235-го гарнизонного военного суда, которое рассматривает его уголовное дело. Подобное поведение обвиняемого в мошенничестве, которому грозит за превышение должностных полномочий и взятки до десяти лет лишения свободы уже вряд ли удивит прокуратуру. В феврале Шестуна поймали в процессе подготовки ряда провокаций, чтобы затянуть следствие.

"Представитель Генпрокуратуры России поддержал в суде ходатайство следствия о продлении ареста экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. По мнению прокурора, Шестун активно оказывает противодействие расследованию, пытался давить на свидетелей, а также может попытаться скрыться от следствия и суда", - заявил тогда официальный представитель СК России Александр Куренной.

Кроме того, представитель Генпрокуратуры заявил "КП", что в СИЗО была перехвачена переписка Шестуна с его доверенными лицами, которая свидетельствует о "подготовке провокаций в отношении ряда должностных лиц прокуратуры и правоохранительных органов, а также о разработке планов по инсценировке суицида для перевода в медицинское учреждение, в котором у него есть коррупционные связи и контакты".

"Комсомолка" выяснила, что Шестуну предлагали чаще подавать фиктивные жалобы на ухудшение психического здоровья, голодать и всячески затягивать следствие и судебный процесс, а затем попасть с больницу СИЗО, где будет проще избежать ответственности за совершенные деяния.

Все идет согласно этого плана.

Напомним, бывшего главу Серпуховского района подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно присваивал земельные участки. Имущество Шестун регистрировал на доверенных лиц и десятки мелких фирм. Согласно списку изъятого имущества экс-чиновник был фактически владельцем значительных территорий в 20-ти подмосковных деревнях, в двух поселках, и нескольких земельных участков вдоль автотрасс.

Из материалов суда: "с 2003 по 2018 годы Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллионов квадратных метров, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок "Мерседес", "Ауди", "Лексус", "Тойота", "Ленд Ровер", "Сузуки" и "Бомбардье" на сумму более 49,9 миллиона рублей".

Следователи посчитали совокупный доход родственников бывшего чиновника за 2003-2018 гг, и выяснили, что все вместе они заработали за это время 9 миллионов рублей.

Отметим, что сам Шестун свою вину не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с его намерением переизбираться главой района.

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