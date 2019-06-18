Новая страшилка для дачников: участки начнут отнимать за мусор и высокую траву

Страшными слухами наполнился интернет. Валяется у тебя на дачном участке не убранный мусор? Не скошена трава? Все, землю отберут за нарушение противопожарной безопасности!

Откуда такие страсти? Поводом послужил законопроект, подготовленный Минэкономразвития, где действительно прописан механизм изъятия земельных участков за систематические нарушения противопожарной безопасности. Он пока только-только опубликован для обсуждения. То есть даже еще не внесен в правительство. Но уже вызвал много шума. Как объясняют в самом ведомстве, документ этот появился в связи с указом президента «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». В Забайкалье пожары нынешней весной принесли много бед: уничтожено около сотни домов, потерпевшими признаны 645 человек, общий ущерб оценен почти в 600 млн руб. Вот чиновники и решили заняться, так сказать, профилактикой.

Что же предлагается? Перечень конкретных нарушений противопожарной безопасности, за которые предполагается карать изъятием участка, в самом законопроекте не прописан. Его должно отдельно утвердить правительство. В пояснительных документах в качестве примера поминается зарастание участка сорняками, накопление бытовых отходов и т. п.

Но можете не пугаться: увидев за вашим забором густые сорняки, сразу к вам отбирать землю никто не явится. Механизм отъема участка предлагается достаточно сложный.

*Сначала органы государственного пожарного надзора должны будут выдать вам предписание: мол, обнаружены такие-то нарушения, даем шесть месяцев на устранение.

* Если за полгода на участке ничего не изменится, только тогда на вас подадут в суд — и вот там будет поставлен вопрос об изъятии участка.

* По судебному решению земля будет выставлена на торги — по рыночной стоимости. Покупатель принимает на себя обязательство исправить нарушения. А вырученные на торгах деньги передаются бывшему владельцу-нарушителю — за вычетом судебных издержек.

По большому счету, в этой процедуре нет ничего нового — она уже прописана в законодательстве. Аналогичное наказание возможно за нецелевое использование земли. Например, если на садовом участке ничего полезного не посажено, а растут все те же сорняки. Правда, как говорят юристы, на практике такую меру применить проблематично. Достаточно дачнику один раз приехать, скосить траву и посадить кустик малины — и использование участка уже будет считаться «правильным», дело закроют. Такая же судьба, по мнению экспертов, ждет и новые поправки — если они, конечно, вообще будут приняты. Их роль — чисто напугать. Хотя и на этот счет существуют разные мнения.

- Будут ли садоводы и дачники серьезнее относиться к правилам противопожарной безопасности, если такой закон примут? Да нет, конечно! - прокомментировал корреспонденту «КП» возможные новшества руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - По-моему, это просто пиар. Все сейчас борются за цитирование в интернете, чиновники тоже. А вообще единственное, чего можно сейчас добиться такими страшилками — еще больше разозлить народ.

СПРАВКА "КП"

А как сейчас могут наказать садовода за нарушение противопожарной безопасности?

Вам грозит административный штраф:

- до 4 тысяч рублей — если никому не причинен ущерб

- до 5 тысяч рублей — если из-за вашей неосторожности пострадал кто-то или чье-то имущество

Для этого надо нарушить, в частности, такие правила:

- сжигать мусор на своем участке можно либо в железной бочке, либо в яме до 30 см в глубину и до метра в диаметре -в радиусе 10 м не должно быть горючих материалов

- до ближайшей постройки — не менее 5 м от огня

- нельзя разводить костры под кронами хвойных деревьев, на торфяных почвах, при ветре скоростью свыше 10 м/сек или предупреждении МЧС об ухудшении погодных условий, связанных с усилением порывов ветра

- если у вас в районе введен противопожарный режим, костер на участке нельзя разжигать ни при каких обстоятельствах.

!Те же правила действуют для шашлыков, только роль железной бочки в этом случае выполняет мангал.