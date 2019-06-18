Силиконовый бум на «Доме-2»: пластические операции сделали звезд телепроекта страшно красивыми

Если пересмотреть старые записи телепроекта «Дом-2», то можно заметить, как теперь изменились многие участницы (да и ведущие) шоу. У одних новые носы и скулы, у других хрупких девчонок - «поправились» губы и грудь. Нарощенные волосы и ресницы, татуаж - все это мелочи по сравнению с «силиконовым бумом» на шоу: некоторые части тела участницы «Дома-2» изменили навсегда. Причем, на «Доме-2» давно уже повальное увлечение пластикой - на операции решаются легко и не задумываясь о печальных последствиях. Хотя «старички» проекта помнят, как у Ирины Александровны Агибаловой после круговой подтяжки лица у самого звездного хирурга Москвы случилось серьезное осложнение. У Агибаловой после операции была обезвижена правая сторона лица - пропала мимика, невролог поставил диагноз - послеоперационный парез ушного нерва и контузия правого лобного нерва. Эти проблемы решал уже другой хирург...

Сегодня мы рассказываем о пластических операциях звезд «Дома-2», которые прошли без осложнений. К участникам телепроекта и его ведущей мы присматривались профессиональным взглядом врача-косметолога Насибат Абдулкеримовой.

Врач-косметолог Насибат Абдулкеримова.

Дарья Пынзарь

«Дарья - энергичная мать двоих сыновей. У Дарьи увеличена грудь до 3-го размера. После операции грудь выглядит естественно и пропорционально.

Дарья Пынзарь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также Дарье проведена круговая подтяжка лица и шеи. Это можно определить по отсутствующим на лице носогубным складкам, натянутому подбородку и ровной шее».

Виктория Романец

«Вика - красивая молодая женщина, но она решилась на перемены, так как видимо ее естественная красота не устраивала. С Викой работали и пластические хирурги, и косметологи. У Романец увеличена грудь, изменена форма носа, произведена коррекция скул, сделаны инъекции ботокса и филлеры в губы. Внешность изменилась очень сильно, но Виктории повезло со специалистами - ее лицо осталось привлекательным».

Виктория Романец.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина

«Она из тех женщин, о которых говорят «с годами хорошеет». Кардинальных изменений во внешности не произошло, за исключением груди. Заметно, как невыдающаяся грудь увеличилась до полного 3-го размера. Фигура Ксении выглядит пропорционально и аппетитно».

Ксения Бородина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«У экс-ведущей «Дома-2» Кати Жужи увеличена грудь и это невозможно не заметить, так как теперь она стала 4-го размера. Проделана филигранная работа по изменению формы носа: ровный, аккуратный, слегка вздернутый носик преобразил внешность Кати. Косметолог также поработал с лицом молодой женщины: скулы стали более выдающимися - заостренными, губы увеличены».

Катя Жужа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина Черкасова (Мексика)

«Мексика заметно изменила форму и размер носа. Нос уменьшился, спинка стала более ровной, а кончик аккуратным. Профессиональная работа хирургов».

Марина Черкасова (Мексика).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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