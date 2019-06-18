2019-06-18T14:48:20+03:00
Спорт

У Неймара арестовали недвижимость в Бразилии

Самого дорогого футболиста мира обвиняют в неуплате налогов
Сергей КИРИЛЛОВ
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Футболист сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар.Футболист сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар.Фото: REUTERS
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После того, как Неймар летом 2017 года перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро, карьера форварда пошла под откос. Его новый французский клуб с ним так ничего и не добился на Европейской арене, да и сборная Бразилии пролетела на чемпионате мира.

Весной пошли разговоры, что Неймар хочет вернуться в «Барселону». А недавно появилась информация, что каталонцы готовы дать за него 100 миллионов евро, плюс одного из игроков середины поля. Но при этом хотят получить от бразильца публичные извинения за тот переход в ПСЖ, который ударил по имиджу «Барсы». Кроме того выяснилось, что футболист и его отец оттягивали момент перехода и старались получить дополнительные бонусы от каталонского клуба.

А сегодня Неймар вновь попал в сводку околоспортивных новостей. Выяснилось, что в Бразилии сейчас раскручивается дело футболиста о неуплате налогов. Бразильский суд уже выписал ордер на арест 36 объектов недвижимости, которые принадлежат Неймару. Футболист может ими пользоваться, но продавать их нельзя. Фискалы требуют с 27-летнего игрока 15,6 миллионов евро, но адвокаты пытаются значительно снизить эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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