20 землевладельцев в России контролируют территорию размером с Чехию

В первый раз такой рейтинг составлялся в 2005 году. Тогда главные латифундии располагались в основном вокруг столицы, а их владельцы планировали заниматься чем угодно, но только не сельским хозяйством.

За почти 15 лет ситуация кардинально изменилась. Сотни миллиардов государственных денег, которые вкладываются в развитие сельского хозяйства, дали свои плоды. Теперь сельхозземли, особенно в плодородных южных регионах, привлекают олигархов для использования по прямому назначению. В топе латифундий — исключительно известные агрохолдинги. В основном — широкого профиля: занимаются и растениеводством, и мясом-молоком. Да и владельцы их достаточно хорошо известны.

Возглавляет рейтинг землевладельцев Forbes семья бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева («Агрокомплекс» в станице Выселки основал его отец). Сам экс-министр немало поспособствовал тому, чтобы аграрный сектор (читай — крупные агрохолдинги) получил максимально возможную поддержку от государства. И максимально выиграл от введенных против России санкций.

Владимир Евтушенков (второе место) более известен в другой сфере — как председатель совета директоров и главный акционер АФК «Система» (инвестиции в самые разные отрасли, включая телекоммуникации и космические технологии). Теперь один из богатейших людей России осваивает и сельское хозяйство — его агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и садоводство.

Владимир Евтушенков более известен в другой сфере — как председатель совета директоров и главный акционер АФК «Система»Фото: Михаил ФРОЛОВ

В топ-3 — и «Мираторг» братьев Линников, один из крупнейших в России производителей мяса и особенно свинины. Кроме этого, компания известна активным лоббированием интересов отечественных производителей — в частности, поддержкой идеи запретить гражданам ввозить в нашу страну мясную продукцию для личных нужд. Помните скандал вокруг того, что хамон из отпуска привезти будет нельзя?

«Мираторг» - один из крупнейших в России производителей мяса и особенно свининыФото: Анатолий ЖДАНОВ

Стоимость земли, которая находится под контролем двадцати крупнейших российских агропредприятий и их владельцев, - около $7,3 млрд. Общая ее площадь - 7,87 млн га (78 700 кв. км), что лишь чуть меньше территории современной Чехии (78 866 кв. км).