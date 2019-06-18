Салоны связи МТС запустили услугу по переводам наличных на карты Сбербанка по номеру телефона

Клиенты салонов розничной сети МТС на всей территории России теперь могут переводить наличные на карты Сбербанка. Теперь не нужно запоминать реквизиты карты – для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя.

Для отправки наличных через кассу салона МТС необходимо предъявить паспорт. Переводы через терминал самообслуживания доступны после того, как отправитель хотя бы раз совершил через кассу салона денежный перевод, во время которого прошел идентификацию.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная 15 тысяч рублей. Через кассу салона возможно перевести до 100 тысяч рублей. Комиссия при переводе через терминал фиксированная и составляет 2,99% вне зависимости от суммы. Переводить через кассу чуть выгоднее, так как в этом случае комиссия составит 1,5% от суммы транзакции, но не менее 50 рублей и не более 1000 рублей.

Услуга по переводу наличных на карты Сбербанка по номеру телефона из салонов МТС реализована на технологической платформе МТС Банка. Оператор связи и банк объединили усилия для совместного продвижения финансовых услуг. Теперь во всех салонах связи МТС в России кроме продажи телефонов и подключения к услугам связи доступны финансовые сервисы: кредитование, денежные переводы, оплата различных услуг, оформление банковских карт МТС Банка. В ряде розничных салонов МТС также доступен полный перечень банковских продуктов и услуг.

В скором времени мгновенные переводы по номеру телефону на карты Сбербанка можно будет совершать и в мобильном приложении МТС Банка, а также в других онлайн-каналах обслуживания оператора и банка.