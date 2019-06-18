В "Лужниках" открыли Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Готовить будущих звезд российской художественной гимнастики, а также проводить соревнования мирового уровня теперь будут в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, который открылся 18 июня. Пятиэтажное здание с крышей в виде развивающейся желтой гимнастической ленты станет самым крупным специализированным центром гимнастики в мире. Новый объект открывали мэр города Сергей Собянин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.

В "Лужниках" открыли Дворец гимнастики Ирины Винер-УсмановойФото: Алиса ТИТКО

- Давно была идея создания такого мощного мирового уровня центра по гимнастике. Но это все были идеи. Пока Ирина Александровна не взялась за это дело руками, душой и предложила реализовать в Москве такой проект. Мы выбрали самое лучшее место - в "Лужниках" - в спортивном центре Москвы. Но были сомнения, честно говоря. Много хороших идей, но не все вооплощаются. Обычно завершаются бюджетной стройкой. Здесь же 100% за частные деньги построен уникальный объект, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это зал российский. Здесь представлено народное творчество - жостовская роспись, хохлома. Когда сюда заходишь, то понимаешь, что ты в России. И это очень важно. А когда заходишь в зал, то здесь нужно только выигрывать, любой ценой, - сказала тренер по гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Пятиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту, с помощью BIM-технологий. Узнаваемым символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты. Для ее создания использовали алюминиевое фальцевое покрытие, конструкцию проверили на устойчивость к московским погодным условиям в аэродинамической трубе. Еще одна особенность здания - фасад. Для его отделки применили витражное остекление высотой 25-26 метров.

Пятиэтажное здание с крышей в виде развивающейся желтой гимнастической ленты станет самым крупным специализированным центром гимнастики в миреФото: Алиса ТИТКО

Основной зал сможет вместить почти 4000 зрителей. Основную часть здания занимает арена размером 54×36 метров с частично трансформируемыми трибунами (блитчерами), что позволит использовать ее для проведения мероприятий различного формата. Для тренировок создано три зала, раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, столовая, хореографический и тренажерный зал. В оформлении использовали узоров из русской живописи (хохлома, гжель).

Это зал российский. Здесь представлено народное творчество - жостовская роспись, хохломаФото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Ближайшие мероприятия во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" в 2019 году:

- Чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин (25-30 июня),

- Первенство России по художественной гимнастике по групповым упражнениям среди юниорок (27-30 июня),

- Чемпионат Мира по художественной гимнастике среди юниорок (19-21 июля).