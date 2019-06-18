СамаНеВиновата: Собчак и другие звезды просят подписать петицию в защиту сестер Хачатурян

Автор петиции в защиту сестер Хачатурян - правозащитница, сооснователь «Проекта W: взаимопомощь для женщин» Алена Попова.

«На днях сестрам Хачатурян следствие предъявило обвинение по ч. 2 ст.105 - "Убийство группой лиц по предварительному сговору», - значится в интернет-обращении к СК РФ. - При этом факты сексуального насилия, насилия постоянного и жизни девочек в перманентной психотравмирующей ситуации следствие тоже подтвердило. По этой статье девочкам, много лет подвергающимся истязаниям, домашнему и сексуальному насилию, грозит до 20 лет за решеткой за то, что они не дали дальше себя бить и насиловать! Требуем у председателя СК РФ Бастрыкина А.И. взять дело под личный контроль, прекратить уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, возбудить уголовное дело в отношении погибшего».

Трех сестер Хачатурян на протяжении многих лет подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию их родной отец

За сутки под требованиями подписались почти 35 000 человек. И это явно не предел. Присоединились к требованиям уже многие политические деятели и даже селебрити. Ксения Собчак посвятила истории девушек-погодок, убивших своего отца пост у себя на страничке в соцсети.

- В России творится много несправедливости, но иногда происходит такое, от чего волосы встают на голове дыбом. Я говорю о деле сестре Хачатурян... Трех сестер Хачатурян на протяжении многих лет подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию их родной отец. Их мать он выгнал из дома, после того, как десятилетиями колотил и прессовал. Отец не разрешал сестрам ходить в школу, не разрешал носить модную одежду, пользоваться соц сетями. Он был настоящим тираном, что подтверждают все соседи и знакомые семьи. Прошлой осенью “отец” в очередной раз за небольшую провинность решил наказать одну из дочерей, на ее защиту встали остальные. В результате насильник был убит. Почему я пишу этот пост? Потому что 14 июня следствие признала сестер Хачатурян виновными в убийстве отца по предварительному сговору... Если сестер Хачатурян посадят по вменяемой им статье – это будет позор российскому правосудию. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить внимание на дело сестер Хачатурян, я призываю армянскую диаспору отказаться от позиции “армянский мужчина не мог так поступить, это клевета”, я призываю простых граждан, а не только правозащитников, активистов и журналистов, встать на защиту сестре Хачатурян. Мы не должны допустить, чтобы жертвы были признаны виновными. Мы должны добиться их освобождения, а после – справедливого наказания для представителей департамента образования, соцзащиты и прочих, которые годами закрывали глаза на то, что их подопечные не ходили в школу, а вместо этого подвергались насилию.

В соцсетях запустили акцию под хештегом #СамаНеВиновата, объединяющая истории , подобные произошедшей с Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян. И таких не мало. И #ТыЯСестрыХачатурян. Многие политики, общественные деятели и присоединились к требованиями.

А Алена Попова не исключает, что в ближайшее время состоится марш или какая-либо акция в поддержку сестер.

- Такие предложения звучат. Я считаю, что это крайне разумные предложения, потому что беспредел кривого правоприменения касается всех самооборощиков и самооборонщиц России. Люди, которые не дали себя убить, изнасиловать, избить, подвергаются уголовному преследованию и сидят. Как такое может быть, если наше главное право - это право на охрану жизни и здоровья от посягательств и насилия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестер Хачатурян все же будут судить за убийство

Никаких переквалификаций дела на «самооборону» в этом деле не будет (подробности)

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