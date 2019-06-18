2019-06-18T18:01:58+03:00
Общество

#СамаНеВиновата: Собчак и другие звезды просят подписать петицию в защиту сестер Хачатурян

Девушек, защищавшихся от приставаний отца, до сих пор обвиняют по статье «Убийство»
Дина КАРПИЦКАЯ
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Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян в помещении суда.Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян в помещении суда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автор петиции в защиту сестер Хачатурян - правозащитница, сооснователь «Проекта W: взаимопомощь для женщин» Алена Попова.

«На днях сестрам Хачатурян следствие предъявило обвинение по ч. 2 ст.105 - "Убийство группой лиц по предварительному сговору», - значится в интернет-обращении к СК РФ. - При этом факты сексуального насилия, насилия постоянного и жизни девочек в перманентной психотравмирующей ситуации следствие тоже подтвердило. По этой статье девочкам, много лет подвергающимся истязаниям, домашнему и сексуальному насилию, грозит до 20 лет за решеткой за то, что они не дали дальше себя бить и насиловать! Требуем у председателя СК РФ Бастрыкина А.И. взять дело под личный контроль, прекратить уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, возбудить уголовное дело в отношении погибшего».

Трех сестер Хачатурян на протяжении многих лет подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию их родной отец

Трех сестер Хачатурян на протяжении многих лет подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию их родной отец

За сутки под требованиями подписались почти 35 000 человек. И это явно не предел. Присоединились к требованиям уже многие политические деятели и даже селебрити. Ксения Собчак посвятила истории девушек-погодок, убивших своего отца пост у себя на страничке в соцсети.

- В России творится много несправедливости, но иногда происходит такое, от чего волосы встают на голове дыбом. Я говорю о деле сестре Хачатурян... Трех сестер Хачатурян на протяжении многих лет подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию их родной отец. Их мать он выгнал из дома, после того, как десятилетиями колотил и прессовал. Отец не разрешал сестрам ходить в школу, не разрешал носить модную одежду, пользоваться соц сетями. Он был настоящим тираном, что подтверждают все соседи и знакомые семьи. Прошлой осенью “отец” в очередной раз за небольшую провинность решил наказать одну из дочерей, на ее защиту встали остальные. В результате насильник был убит. Почему я пишу этот пост? Потому что 14 июня следствие признала сестер Хачатурян виновными в убийстве отца по предварительному сговору... Если сестер Хачатурян посадят по вменяемой им статье – это будет позор российскому правосудию. Я призываю всех здравомыслящих людей обратить внимание на дело сестер Хачатурян, я призываю армянскую диаспору отказаться от позиции “армянский мужчина не мог так поступить, это клевета”, я призываю простых граждан, а не только правозащитников, активистов и журналистов, встать на защиту сестре Хачатурян. Мы не должны допустить, чтобы жертвы были признаны виновными. Мы должны добиться их освобождения, а после – справедливого наказания для представителей департамента образования, соцзащиты и прочих, которые годами закрывали глаза на то, что их подопечные не ходили в школу, а вместо этого подвергались насилию.

В соцсетях запустили акцию под хештегом #СамаНеВиновата, объединяющая истории , подобные произошедшей с Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян. И таких не мало. И #ТыЯСестрыХачатурян. Многие политики, общественные деятели и присоединились к требованиями.

А Алена Попова не исключает, что в ближайшее время состоится марш или какая-либо акция в поддержку сестер.

- Такие предложения звучат. Я считаю, что это крайне разумные предложения, потому что беспредел кривого правоприменения касается всех самооборощиков и самооборонщиц России. Люди, которые не дали себя убить, изнасиловать, избить, подвергаются уголовному преследованию и сидят. Как такое может быть, если наше главное право - это право на охрану жизни и здоровья от посягательств и насилия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестер Хачатурян все же будут судить за убийство

Никаких переквалификаций дела на «самооборону» в этом деле не будет (подробности)

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Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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