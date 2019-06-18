2019-06-18T18:10:51+03:00
Дом. Семья

Американка подобрала на улице кота, а потом увидела у него двойную лапку

Девушка взяла домой несчастного, чтобы накормить, а расстаться было выше ее сил
Елена АКИМОВА
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У Маршалла оказались на лапах лишние пальцыУ Маршалла оказались на лапах лишние пальцыФото: СОЦСЕТИ
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Молодая американка Оливия Дей услышала громкое мяукание на улице. Рядом лаяла собака, но даже внушительных размеров пес не остановил ее: девушка добралась до бездомного котейки и решила взять его домой. Сначала планировала накормить и обогреть, о дальнейшей судьбе не задумывалась. Но как только рыжий попал в теплое помещение, он словно преобразился, из уличного и колючего стал мягким и домашним.

Расстаться с Маршалом, именно так Оливия назвала кота, она не смогла. Вскоре на питомце появился именной ошейник и сам пушистый отправился к ветеринару. Тут то и обнаружилось, что у него имеются лишние пальцы на лапах.

Врач сказал, что у кота преаксиальная полидактилия — мутация, при которой животные и люди могут рождаться с лишним пальцами на руках и ногах.

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Маршалл оказался особенным котом. У него нашли лишние пальцы на лапах
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Данная особенность является мутацией, но не мешает коту вести активный образ жизни

Данная особенность является мутацией, но не мешает коту вести активный образ жизни

- Это почти как целая лапка. У нее есть своя подушечка, Маршалл может вытягивать ее и убирать, словно это дополнительная лапа, а не просто пальцы, - цитирует слова Оливии «Ридус».

Подобная аномалия вовсе не стала для кота проблемой. Он очень активный, обладает отличным аппетитом и прекрасным нравом.

marshallworldwidemarshallworldwide
Ветеринар сказал, что у кота преаксиальная полидактилия мутация, при которой животные и люди могут рождаться с лишним пальцами на руках и ногах.
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Особенно питомец предан хозяйке, что не мудрено: именно она подарила ему счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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