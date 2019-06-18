В московских парках открылись павильоны «Здоровая Москва»

В 45 парках и скверах столицы открылись медицинские павильоны. Среди них - парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», ВДНХ, «Сокольники», Измайловский парк (адреса - см. ниже).

До конца лета здесь можно бесплатно проверить свое здоровье по акции «Здоровая Москва». Горожане легко смогут найти большие одноэтажные постройки белого цвета с надписями на фасаде «Здоровая Москва».

- С начала программы, то есть с 3 июня, всего за две недели летний тест здоровья в павильонах в парках прошли более 11 тысяч человек - более 7,5 тысяч женщин и почти 4 тысячи мужчин, - сообщил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - На этой неделе дополнительно открылся сразу 21 павильон «Здоровая Москва» в 9 округах города. Теперь пройти бесплатный чек-ап здоровья можно в 45 точках по всему городу.

КОГДА

До конца лета в любой день без перерывов и выходных с 8.00 до 22.00.

Обратите внимание! Если хотите сдать анализы крови и кала, тогда это можно сделать ежедневно только с 8.00 до 14.30. Для сдачи крови желательно приходить натощак.

График работы мобильных флюорографов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Любой документ на выбор: паспорт, его копию или водительские права - если уже прикреплены к столичной поликлинике. Плюс еще и московский полис ОМС - если не прикреплены к поликлинике. При желании пациенту могут оформить прикрепление тут же, в парке.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Павильоны «Здоровая Москва» работают по таким адресам:

Центральный округ

Парк Горького, ул. Крымский вал, д. 9, ст. м. «Парк культуры»

Парк Музеон, ул. Крымский вал, д. 10, ст. м. «Октябрьская».

Таганский парк, ул. Таганская, вл. 40 - 42, ст. м. «Таганская».

Парк «Красная Пресня», Красногвардейские пруды, Красногвардейский б-р, вл. 1А, ст. м. «Улица 1905 года».

Восточный округ

Парк около прудов «Радуга», аллея Жемчуговой, ст. м. «Выхино».

Измайловский парк, аллея Большого круга, д. 7, ст. м. «Измайловская» или в районе Соколиной горы, МЦК Соколиная гора.

Перовский парк, ул. Лазо, вл. 7, ст. м. «Перово».

Парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1, ст. м. «Сокольники».

Западный округ

Солнцево, зона отдыха «Мещерское», ул. Воскресенская, д. 5-31, ст. м. «Говорово».

Парк 50-летия Октября, ул. Удальцова, д. 22А, ст. м. «Проспект Вернадского».

Парк на Поклонной горе, ст. м. «Парк Победы».

Северный округ

Гончаровский парк, ул. Руставели, вл. 7, ст. м. «Дмитровская».

Лианозовский парк, ул. Угличская, д. 13, ст. м. «Алтуфьево».

Парк-усадьба Михалково, ул. Михалковская, д. 38, ст. м. «Водный стадион».

Северо-Западный округ

Сквер на бульваре Карбышева, ст. м. «Октябрьское поле».

Сквер храма Живоначальной Троицы, Карамышевская наб., д. 15, стр. 1, ст. м. «Октябрьское поле».

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», ул. Свободы, вл. 56, ст. м. «Сходненская».

Северо-Восточный округ

Сквер по Олонецкому проезду, между ул. Менжинского с юга и ул. Енисейской с севера, ул. Сухонской с запада и Олонецким проездом с востока, ст. м. «Бабушкинская».

Парк Отрадное, Нововладыкинский пр-д, ст. метро или МЦК Владыкино.

ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, ст. м. «ВДНХ».

Зеленоград

Зона отдыха «Площадь Юности», ст. м. «Речной вокзал».

Юго-Восточный округ

Сквер имени Полетаева, ул. Федора Полетаева, вл. 24, ст. м. «Кузьминки».

Парк имени 850-летия Москвы, Луговой пр-д, вл. 9, ст. м. «Марьино».

Сквер, ул. Белореченская, д. 1, ст. м. «Люблино».

Лефортовский парк, ул. Красноказарменная, д. 3, ст. м. «Бауманская».

Южный округ

Музей-заповедник «Коломенское», пр-т Андропова, д. 39, ст. м. «Коломенская».

Парк «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 35, ст. м. «Печатники».

Парк Садовники, пр-т Андропова, д. 58А, ст. м. «Каширская».

Школьный сквер, ул. Медынская, д. 12, ст. м. «Улица Академика Янгеля».

Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, стр. 32, ст. м. «Царицыно».

Ландшафтный парк Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д. 17, стр. 2, ст. м. «Улица Горчакова».

Братеевский каскадный парк, ул. Борисовские пруды, д. 31, ст. м. «Борисово».

Парк «Надежда», ул. Ереванская, д. 26, ст. м. «Царицыно».

Юго-Западный округ

Ландшафтный заказник «Теплый стан», ул. Островитянова, д. 10/1, ст. м. «Тропарево».

Площадка около Дворца Пионеров, ул. Косыгина, д. 17, корп. 1, ст. м. «Воробьевы горы».

ЧТО ОБСЛЕДУЮТ

Проверка здоровья займет в среднем от 40 минут до 1 часа.

Врачи проверят давление и сердце, сделают анализы крови, кала, УЗИ и флюорографию. Посетителя осмотрят терапевт, аллерголог, ЛОР, офтальмолог и другие специалисты. А детей проверит педиатр. Все результаты сразу впишут в электронную карту. Их сможет увидеть также и участковый врач в поликлинике.

После обследования в павильоне терапевт дает рекомендации, при необходимости - назначает лечение и направляет на дополнительные консультации в поликлинику или больницу.

В парках нельзя будет пройти маммографию, осмотр у гинеколога, сдать мазок с шейки матки на цитологическое исследование, а также эзофагогастродуоденоскопию (гастроскопия). Эти исследования сделают бесплатно в поликлинике по месту прикрепления пациента. Расписание приема врачей по акции «Здоровая Москва» - на сайте департамента здравоохранения столицы.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Справочная служба акции «Здоровая Москва» - (495) 318-00-11, в будни с 10.00 до 17.00.