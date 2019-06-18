Бутина научит американских заключенных демократию уважать

После длительного содержания в изоляторе и распределительном центре Марию Бутину перевели в тюрьму города Таллахасси во Флориде. Чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям, она занялась преподаванием сокамерникам четырех предметов - английского языка, математики, обществоведения и теории вероятности.

- Это помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. Она ведет аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное, что это не просто ее инициатива, а все официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. За эту деятельность даже предусмотрено маленькое финансовое вознаграждение, - рассказал отец россиянки Валерий Бутин.

Начальство тюрьмы не препятствовало Бутиной в ее преподавательской деятельности, ведь у 30-летней россиянки качественное высшее образование.

- В рамках обществоведения Мария ведет уроки основ демократической системы США, - добавил ее отец. - Она очень общительный человек и довольно легко вливается в новый коллектив. Сейчас она особо не жалуется на условия содержания. Тем не менее для человека из Сибири во Флориде чрезвычайно жарко. На улице 40 градусов, а в стенах тюрьмы очень влажно и за ночь не успевает высохнуть одежда.

В тюрьме у Бутиной есть лимит на общение по телефону - всего 300 минут. По его исчерпанию девушке запрещено пользоваться связью. Поэтому родным она старается звонить только раз в неделю.

Адвокаты Марии надеются, что за хорошее поведение ее выпустят на свободу досрочно и депортируют в Россию. Сейчас семья Бутиной решает вопрос с погашением задолженности перед адвокатами. Необходимо найти около 30 миллионов рублей.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года, в апреле суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюремного заключения. Женщину обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

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