2019-06-18T19:16:12+03:00
В мире

Бутина научит американских заключенных демократию уважать

30-летняя россиянка, осужденная в США за «незаконную работу на правительство РФ», занялась в тюрьме преподаванием
Мария БЕРК
Поделиться:
Начальство тюрьмы не препятствовало Бутиной в ее преподавательской деятельности, ведь у 30-летней россиянки качественное высшее образованиеНачальство тюрьмы не препятствовало Бутиной в ее преподавательской деятельности, ведь у 30-летней россиянки качественное высшее образованиеФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

После длительного содержания в изоляторе и распределительном центре Марию Бутину перевели в тюрьму города Таллахасси во Флориде. Чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям, она занялась преподаванием сокамерникам четырех предметов - английского языка, математики, обществоведения и теории вероятности.

- Это помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. Она ведет аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное, что это не просто ее инициатива, а все официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. За эту деятельность даже предусмотрено маленькое финансовое вознаграждение, - рассказал отец россиянки Валерий Бутин.

Начальство тюрьмы не препятствовало Бутиной в ее преподавательской деятельности, ведь у 30-летней россиянки качественное высшее образование.

- В рамках обществоведения Мария ведет уроки основ демократической системы США, - добавил ее отец. - Она очень общительный человек и довольно легко вливается в новый коллектив. Сейчас она особо не жалуется на условия содержания. Тем не менее для человека из Сибири во Флориде чрезвычайно жарко. На улице 40 градусов, а в стенах тюрьмы очень влажно и за ночь не успевает высохнуть одежда.

В тюрьме у Бутиной есть лимит на общение по телефону - всего 300 минут. По его исчерпанию девушке запрещено пользоваться связью. Поэтому родным она старается звонить только раз в неделю.

Адвокаты Марии надеются, что за хорошее поведение ее выпустят на свободу досрочно и депортируют в Россию. Сейчас семья Бутиной решает вопрос с погашением задолженности перед адвокатами. Необходимо найти около 30 миллионов рублей.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года, в апреле суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюремного заключения. Женщину обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мария Бутина из американской тюрьмы - "Комсомолке": В США я говорила о том, что между нашими державами должен быть мир

Осужденная россиянка рассказала о приговоре, условиях содержания и планах на будущее (подробности)

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Президент Молдовы - «КП»: Мы не можем действовать, как Плахотнюк, арестовывая всех подряд, отвечать будут только по закону!
Игорь Додон эксклюзивно сообщил корреспонденту "КП", что после поражения Демпартии, Партия социалистов и Блок ACUM будут держаться вместе и не ссориться
Новости 24
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания
Землетрясение в Японии: пострадали четыре человека
В московском суде аферист попросил посадить себя в клетку, испугавшись разгневанных стариков
Стало известно, куда этапируют Кокорина и Мамаева
Блогер признался, что путешествует за счет своей матери, которая работает за двоих
Зеленский рассказал о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
В Великобритании ветер унес батут с детьми
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреля
В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров
Врач рассказала, почему Меркель начало трясти перед встречей с Зеленским
У берегов Японии произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Стамбуле произошла драка россиян с грузинами: один человек погиб и один пострадал
Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским
Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах
Ученый назвал факторы, которые улучшат демографию в России
Иван Ургант высказался о скандале с Малышевой
Иван Ургант о детском "Голосе": Никто из детей не был инициатором того, что там происходило
"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"
Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля
"У него все в порядке": друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Ученый рассказал, как будут выпускать пленников «китовой тюрьмы»