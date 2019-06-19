2019-06-19T01:36:05+03:00
Здоровье

Утомленные солнцем

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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- Маша, ты уверена, что съесть пол-арбуза на пляже - это хорошая идея?- Маша, ты уверена, что съесть пол-арбуза на пляже - это хорошая идея?
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Какие проблемы несет нам долгожданное лето.

Солнечный удар

Случается, когда мы перегреваемся на солнце. У человека от высокой температуры наступает расширение сосудов, крови к головному мозгу приходит недостаточно (слишком низкое давление), поэтому начинаются помутнение сознания, обмороки.

У пожилых людей и детей такое может случиться даже не на солнце, а если они находились в душном непроветриваемом помещении, где температура поднялась выше +35.

Что делать:

- Удалите пострадавшего с солнцепека в тень.

- Пакеты со льдом, замороженные продукты из холодильника да хоть мороженое приложите к трем точкам на теле: подмышкам, шее, в паховые сгибы. Это заставит сосуды сжаться и повысит давление.

- Напоите. Чем больше воды, тем лучше. Кровь разжижается, артериальное давление растет.

Повышенный риск инсульта

У пожилых в жаркую погоду значительно возрастает риск инсульта. Мы активно потеем, организм обезвоживается, кровь сгущается. Создаются очень благоприятные условия для возникновения тромбов. Все это может привести к сердечной катастрофе - инфаркту или инсульту.

Что делать:

В жару нужно как минимум в полтора раза увеличивать свою норму питья - до 3 л воды.

Ожог сетчатки

Качественные солнцезащитные очки не должны менять цвет. То есть красные предметы должны и через очки выглядеть красными и т. п.

Особенно важно, чтобы очки были хорошими, у моря. Потому что там глаза страдают не только от солнечного ультрафиолета, но и от отраженных лучей - бликов от воды.

Когда излишнее количество ультрафиолета попадает на сетчатку, возникает ожог. Понятно это не сразу. Человек возвращается в свой номер и там замечает какие-то мушки перед глазами. Эти мушки - это участки на сетчатке, которые получили ожог и не функционируют.

Что делать:

Если ожог не слишком тяжелый, сетчатка со временем восстановится. Но если не защищать глаза, зрение может пострадать.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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