2019-06-19T01:41:33+03:00
Звезды

Сергей Лукьяненко: Не уверен, что людям надо срочно лететь на Марс. Но вот Луну мы осваивать будем

Писатель-фантаст выпустил новый роман «Порог» - и рассказал о нем в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯДенис КОРСАКОВ
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По мнению Лукьяненко, искусственный интеллект однажды может уничтожить человечество. Фото: Кадр из фильмаПо мнению Лукьяненко, искусственный интеллект однажды может уничтожить человечество. Фото: Кадр из фильма
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«ЭТО НЕ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ», А БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНАЯ ИСТОРИЯ»

- Вашу новую книгу называют «космической оперой»…

- Вряд ли это точное определение. Космическая опера, подобная «Звездным войнам» или моему «Лорду с планеты Земля» - жанр, мною любимый, но немного другой. Для него характерна четкость всех позиций: сразу понятно, где добро, а где зло, кто здесь Дарт Вейдер, а кто - отважный Люк Скайуокер. А в «Пороге» я пытаюсь рассказать более серьезную, глубокую историю: действие хоть и разворачивается в будущем, но напрямую затрагивает и наше прошлое, и настоящее...

- Это начало большого цикла. Сколько в нем запланировано томов?

- Пока не знаю. Но меньше, чем в трех книгах, эту историю не рассказать...

Не самое далекое будущее, лет через сто. Люди вышли в далекий космос, встретили другие разумные расы. И выяснилось, что жизнь во вселенной существует повсюду. Но, как правило, жизнь на других планетах в определенный момент начинает уничтожать саму себя: начинаются войны, катаклизмы, и цивилизация либо гибнет, либо отбрасывается назад, в варварство, и начинается новый долгий цикл ее развития. Есть только пять цивилизаций, включая человеческую, которые проскочили этот опасный период, и создали дружное космическое сообщество. Это мир симпатичный, благополучный, но и в нем возникают катаклизмы. И появляется подозрение, что они, возможно, вызваны какой-то сторонней силой… С этим будут разбираться главные герои – как люди, так и не люди.

- Среди разумных инопланетян у вас есть «фелиноиды» - проще говоря, большие кошки. Почему именно кошки, а, скажем, не обезьяны?

- Обезьяны и так почти что люди. А мне хотелось показать какой-то совсем другой разумный вид. Писатель-фантаст ведь всегда отталкивается от земных форм жизни, от земной психологии. Два самых близких людям вида животных – кошки и собаки. Собаки в нашем представлении – верные друзья, а кошки себе на уме. Сюжет в «Пороге» достаточно сложный, все не так гладко, как на первый взгляд... В общем, кошки здесь вписались отлично.

- Как вы начали придумывать этот роман?

- Меня попросили сочинить историю для фантастического телесериала – своего рода русского «Звездного пути». У меня возникла идея, я ее покрутил в голове, и понял, что для телесериала она не подойдет. Получится слишком сложно. Даже если кто-то возьмется это снимать, то все в процессе испортит. Поэтому я решил написать книгу.

- Читатели в отзывах на книгу сравнивают ее с предыдущими вашими романами и пишут: «рассказчик повзрослел». И герои у вас в основном взрослые. Только троим кадетам по 16-17 лет, и они на вторых ролях. Остальным по 30-35.

- Во-первых, я рад, что пишут «рассказчик повзрослел», а не «постарел». Конечно, повзрослел!.. А во-вторых, по меркам этого будущего, 30-35 – достаточно юный возраст. Там есть и 80-летний доктор, который на пенсию не спешит: успехи медицины и биотехнологий сильно продлили человеческую жизнь. Что касается трех кадетов, я позволил себе маленькое хулиганство: их имена – это транскрибированные имена персонажей фильма «Большое космическое путешествие», снятого по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка». Теодор Скват - это Федя Дружинин, Алекс Йохансон - Саша Иваненко, девушка Лючия - Люся... Несмотря на отсылку к классическому советскому детскому фильму, моя книга - достаточно жесткая, с моментами для взрослых. В Советском Союзе так писать было не принято: в фантастической литературе разум должен был идти по космосу в белых одеждах.

- В вашем романе действуют люди разных национальностей и культур. Но все говорят на английском.

- Точнее, на некоем условном общеземном языке, который базируется на английском. Он уже сейчас де-факто стал языком мирового общения, и в будущем, скорее всего, им останется. Но нельзя сказать, что это идет ему на пользу. Как только язык становится глобальным сверх определенного предела, он неизбежно грамматически упрощается, а активный словарный запас начинает таять. Английский язык, который станет мировым языком лет через сто, покажется нам очень бедным.

«ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА ПОВЛИЯЕТ НА КЛИМАТ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»

- Вы пишете о полетах на другие планеты уже лет через сто. Но есть ощущение, что человечество сильно замедлилось в освоении космоса…

- Да нет, этап, когда человечество на космос махнуло рукой, по сути, заканчивается. Мы наблюдаем быстрые темпы развития космонавтики в Китае. Не зря они уже хлопчатник пытались прорастить в лунном грунте. Он успешно пророс. Рубашки китайские из лунного хлопка будете покупать? Все будут, потому что это круто! И американцы вздрогнули: Трамп заявил, что через четыре года снова будет высадка на Луну, НАСА уже собирает первые отсеки лунной станции для серьезного возвращения и освоения нашего спутника. Человечество доросло до этого момента. Если первая волна космических исследований строилась на энтузиазме и огромных рисках, то сейчас все пойдет быстрее, основательнее, деловитее.

Новый роман станет началом большого цикла, который задумал фантаст.

Новый роман станет началом большого цикла, который задумал фантаст.

- Многие скажут: «Чего мы на Марс полетим, когда на Земле еще не все проблемы решили?»

- Я и не уверен, что надо прямо сейчас торопливо лететь на Марс - это очень дорого и имеет чисто научный интерес. Основывать на Марсе колонию, что-то там искать и добывать – это пока не для нас. А вот Луна рядом, на ней есть много интересных и полезных ископаемых, это очень удобная площадка для научных экспериментов и исследований. Именно Луну человечество будет осваивать в ближайшие десятилетия. А серьезный выход в далекий космос с шансом встретить братьев по разуму случится, только если произойдут революционные открытия в физике. Они теоретически возможны. Помимо физики Эйнштейна, существуют различные теории, которые позволяют надеяться на то, что можно обойти скорость света. Передвигаться как в фантастике – вжик, и за несколько часов перелетел к другой звезде.

- А если взять более мрачный сценарий? Некоторые антропологи утверждают, что человечество всеми силами стремится к апокалипсису на Земле. Что в ближайшие 50 лет может вызвать такой апокалипсис?

- Давайте рассмотрим негативные сценарии. Их немало. Существует масса научных экспериментов, исследований, которые теоретически могут покончить с нашей цивилизацией. Есть возможность в ходе эксперимента получить такой эффект, который либо уничтожит человечество, либо сделает Землю не особо комфортной для жизни... Никуда не делась угроза войны - более того, она начинает повышаться. Человечество в глобальном плане уже долго живет в мире, американцы отвыкли от войн напрочь. И велик риск, что кто-то решит в войну поиграться всерьез. Где-то в Китайском море американский крейсер резко подрезал наш военный корабль. Разошлись на 50 метрах. Понятно, у кого-то из американских флотоводцев взыграла гордость, захотели показать крутость своего флага. А представьте, что произошло бы столкновение, врезался бы наш корабль в американский крейсер. Кто-то начал бы огонь, произошел бы военный конфликт. И вот - спусковой механизм для войны...

- Путин недавно сказал: у кого будет искусственный интеллект, тот – властелин мира. Но искусственный интеллект у многих вызывает ассоциации с «Терминатором»: там слишком умные машины решили уничтожить человечество и почти преуспели.

- Мне кажется, что мы пока довольно далеки от искусственного интеллекта. Но, как только он будет создан, мы окажемся в довольно странной ситуации. Скорее всего, скорость его мышления будет превосходить нашу в тысячи и миллионы раз. Для него общение с человеком будет как для нас общение с деревом. Что он в такой ситуации будет делать? Нужны ли мы ему будем? Если он обретет возможность управлять достаточно большим парком роботов, то да - мы можем получить ситуацию «Терминатора». Искусственный интеллект скажет: «Спасибо, что меня создали, а теперь до свидания, разумнее вас уничтожить, потому что вы больше не нужны. Я сам освою Землю и сам полечу в космос».

- А глобальное потепление? Есть прогноз, что к 2050 году все будет очень плохо…

- Что касается глобального потепления, я считаю, что техногенное влияние на погоду очень сильно преувеличено. Какой-нибудь большой вулкан, который, не дай бог, хорошенько извергнется или взорвется, как в свое время Кракатау, на погоду повлияет в десятки, если не в сотни раз сильнее, чем вся деятельность человечества.

- Извержение может вызвать грандиозный оползень, а тот - цунами, которое смоет приморские страны...

- Их красота, роскошь, удобство чревато такими потрясениями. В этом смысле Россия с ее огромной территорией, большая часть которой далека от морей, гораздо более защищена. Если произойдут глобальные катаклизмы в плане потепления, и в Сибири начнут расти персики и ананасы, вполне возможно, что к нам потянутся караваны беженцев. Чего-то совсем плохого я в этом не вижу - надо будет людей учить русскому языку, расселять, давать работу. Примем и выходцев из Африки. Как только человек принимает русскую культуру, русский язык, он становится русским, будь он хоть негром преклонных годов!..

«МНЕ СТАЛО НЕУДОБНО, ЧТО Я ИГРАЮ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»

- Вы недавно написали в фейсбуке, что ваш старший сын собирается изучать японский язык.

- Есть у него такое желание. Артемию 15 лет. Он очень упорный, разносторонний человек. Загорелся и горит уже почти два месяца - купил учебники, сам по ним занимается. Не знаю, насколько это ему потом пригодится: если ты не связан с Японией профессионально, японский язык - не тот, который требуется в повседневной жизни. Но я считаю, что любое обучение и освоение нового – это полезно. Артемий года три назад вдруг перестал играть в компьютерные игры. Я предложил ему в «танчики» погонять, он взял планшет и вдруг сказал: «Поиграй с кем-нибудь другим…» И я сам понял, что это напрасная трата времени, совершенно бессмысленная. Мне даже стало неудобно, что я сижу вечером и отдыхаю, оттягиваюсь с танчиками. У его поколения другой, более рациональный подход, и, видимо, в его системе мира рационально учить японский.

- Откуда у вас такой сознательный ребенок?

- Не знаю. Я сам в шоке! Но он собранный человек, с детства занимался шахматами и в семь лет высиживал двухчасовую шахматную партию. Это дисциплинирует. И книги он, конечно, читает. Недавно я в час ночи проснулся, смотрю, у него свет горит - он лежит в кровати и читает взахлеб. Я ему подсунул фантастический цикл австралийского писателя Гарта Никса «Ключи от королевства», это любопытная подростково-взрослая фантастика, если бы ее экранизировали, Гарри Поттер стоял бы в углу и плакал...

- А ваши книжки сын читает?

- Да. Пока не все прочел, но изрядную часть. Когда прочтет начало, подбегает: «Папа, этот персонаж погибнет или нет? Что будет дальше?» Я говорю, что это неправильный подход: книга рассчитана на то, что ты ее читаешь от начала и до конца. Но иногда не выдерживаю и говорю: «Все будет хорошо, герой выживет».

Сергей Лукьяненко Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей ЛукьяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

«НОВЫЙ «ДОЗОР» Я ТОЧНО СДЕЛАЮ ПОСЛЕДНИМ»

- Недавно закончилась «Игра престолов». Вы ее смотрели?

- Начал смотреть первый сезон, а потом решил: лучше сначала дождусь, пока все закончится, и посмотрю целиком. Я уже на эти грабли наступал. Когда-то прочитал первую книжку Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени», мне понравилось. Через год вышла вторая – а я понял, что первую уже подзабыл. Пришлось перечитывать, а потом браться за второе двухтомие. Прошел еще год – вышла третья часть. Беру ее в руки и с ужасом понимаю, что надо снова все вспоминать, освежать в памяти сюжетные линии… Вот и с сериалом так же: сейчас, когда он наконец закончился, на отдыхе постараюсь его весь посмотреть.

- В этом году должна выйти последняя – вроде как самая-самая последняя – книга из серии про Дозоры. Но ведь наверняка у вас потом будет соблазн продолжить цикл.

- Такой риск есть. Джоан Роулинг тоже вроде поставила точку в «Гарри Поттере» - а потом написала про Гарри пьесу, потом – сценарий «Фантастических тварей», действие которых разворачивается в том же мире. Не удивлюсь, если рано или поздно она расскажет, как внук Гарри Поттера учится в Хогвартсе. Большой цикл тяжело отпускает. Поэтому я жестко всюду повторяю, что новая книга – последняя: хочу сам себе закрыть все возможности продолжения. Специально сделаю такую концовку, которая не оставит шансов писать новые книги.

- Все умрут?

- Нет. Все будет забавнее. Я писать-то этот «Дозор» начал потому, что придумал неожиданный ход. Шестая книга закончилась тем, что Антон Городецкий потерял магическую силу, стал обычным человеком. Это был жестокий поступок с моей стороны: я его оставил жить среди иных, он все помнит, но ничего больше не умеет. Его привлекают как консультанта, он приезжает на службу, решает какие-то задачи, но он все равно со связанными руками. А потом я внезапно понял, как все это может завершиться. И в новой книге история Антона Городецкого и Дозоров будет рассказана до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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