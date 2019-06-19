2019-06-18T11:23:21+03:00
Анекдоты

Союз нерушимый

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Российским гимнасткам вручили медали этапа Гран-при в Брно под гимн Советского Союза

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«Росконтроль» не обнаружил в «крабовом мясе» ни крабов, ни мяса

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Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз и побил рекорд России

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Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю

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Коровам в Подмосковье будут включать классическую музыку для увеличения надоев

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Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее

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Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове

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В Запорожье до начала лета прощались с новогодней елкой

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Певица Селин Дион прервала концерт из-за похода зрителя в туалет

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Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города

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Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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