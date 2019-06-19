Союз нерушимый
Российским гимнасткам вручили медали этапа Гран-при в Брно под гимн Советского Союза
* * *
«Росконтроль» не обнаружил в «крабовом мясе» ни крабов, ни мяса
* * *
Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз и побил рекорд России
* * *
Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю
* * *
Коровам в Подмосковье будут включать классическую музыку для увеличения надоев
* * *
Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее
* * *
Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове
* * *
В Запорожье до начала лета прощались с новогодней елкой
* * *
Певица Селин Дион прервала концерт из-за похода зрителя в туалет
* * *
Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города
* * *
Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре
ИСТОЧНИК KP.RU