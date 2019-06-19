Союз нерушимый

Российским гимнасткам вручили медали этапа Гран-при в Брно под гимн Советского Союза

* * *

«Росконтроль» не обнаружил в «крабовом мясе» ни крабов, ни мяса

* * *

Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз и побил рекорд России

* * *

Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю

* * *

Коровам в Подмосковье будут включать классическую музыку для увеличения надоев

* * *

Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее

* * *

Житель Хабаровского края два года жил с гвоздем в голове

* * *

В Запорожье до начала лета прощались с новогодней елкой

* * *

Певица Селин Дион прервала концерт из-за похода зрителя в туалет

* * *

Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города

* * *

Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в торговом центре