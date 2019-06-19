Криминальный гений согласился разоблачить игорную мафию, чтобы спасти любимую от тюрьмы

В кино есть много образов, которые вдохновляют криминальные таланты. Похоже, путеводной звездой для 37-летнего москвича Владимира Утякова стал герой Александра Абдулова в фильме «Гений», способный извлекать деньги благодаря хитроумным комбинациям. Утяков и сам прослыл своего рода гением среди любителей азартных игр...

Родился Владимир в Москве в семье авторитетного ученого Льва Лазаревича Утякова, доктора технических наук, бывшего заместителя директора Института океанологии. Мама Владимира работала в банке. С детства Володя отличался выдающимися математическими способностями. Под руководством отца стал изобретателем - в 2000 году принял участие в разработке подводного телеуправляемого аппарата «Гном», прозванного так за миниатюрность. В свое время это был самый маленький аппарат в мире, позволяющий дистанционно снимать под водой.

Но в 2002 году Лев Утяков умер, и это стало ударом для его сына. Он был не согласен с партнерами отца, которые предлагали по-своему использовать изобретение. Владимир отказался от дальнейших разработок и вообще ушел из науки. Работал айтишником сначала в ювелирной компании, потом в мебельной. Но настоящей золотой жилой для него стало казино.

Возлюбленная - крупье

С юности Владимир играл в шахматы и в жизни взял привычку просчитывать свои ходы, как в шахматной игре. Со временем он пристрастился к покеру, стал заядлым игроком. Быстро понял: игра приносит ощутимый доход. Ночами Владимир просиживал в казино, где и познакомился в 2007 году со своей будущей женой Жанной.

Жанна родом из Подмосковья. После технического вуза девушка окончила курсы крупье, работала в различных казино - и в Москве, и на Кипре. Владимир покорил Жанну своим умом, эрудицией. Они стали жить вместе. Жизнь текла вполне благополучно. Но в 2009 году игорные заведения были запрещены, и Утяков со своей возлюбленной лишились заработка.

Парочка отправилась в Каир. Здесь Жанна по-прежнему работала крупье, а Владимир получил должность менеджера по подбору персонала. Через год они вернулись в Москву: Утяков не поладил с владельцами.

Владимир с Жанной. Парочка не жалела денег только на отдых.Фото: СОЦСЕТИ

20 процентов от прибыли

В Москве Владимир продолжал играть. В 2011 году у них с Жанной родилась дочка.

- Володя очень умный, со своими мозгами мог бы стать вторым Перельманом, - рассказывает один из его приятелей, тоже игрок, Игорь Рачков. - Но подсел на игровую иглу, ощутил вкус денег, и понеслось. Володя реально не проигрывает, одним словом, гений. Однажды он чуть было не выиграл у казино всю выручку. Тогда к нему подошли серьезные ребята и предложили сотрудничество.

В 2011 году Утяков получил заманчивое предложение от главарей чеченской криминальной группировки, решивших наладить в столице нелегальный игорный бизнес. Ему предложили разрабатывать программы, которые позволяли бы казино всегда оставаться в выигрыше. Обещали 20 процентов от прибыли.

Владимир согласился. Еще и Жанну привел в подпольное казино: опыт работы крупье у нее имелся. Утяков быстро развернулся, стал получать около 40 миллионов рублей в год.

По данным следствия, с мая 2016 года члены чеченской группировки под видом букмекерских контор «ГринБет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн» незаконно организовали в Москве 15 игровых клубов и казино с игровыми автоматами и другими азартными играми. Зеленое сукно, шторы с кисточками, горячительные напитки, красивые девушки - эти тщательно законспирированные очаги игорного бизнеса в центре Москвы притягивали к себе состоятельных клиентов. Подпольные игорные клубы походили на неприступные крепости: охрана, металлические двери, система наблюдения. Шифровались грамотно. Даже закупали новые мобильные телефоны для связи с клиентами.

Рядовые сотрудники казино не знали владельцев клубов. Но Владимир был вхож в самые верхи и был у мафиози на хорошем счету.

Жил, как миллионер Корейко

- Возможно, Жанна, связывая с ним судьбу, надеялась на богатую жизнь, - предполагает приятель Утякова. - Но Володя решил, что не стоит привлекать внимания, и жил, как подпольный миллионер Корейко из «Двенадцати стульев». Можно было подумать, что они еле-еле сводят концы с концами. Семья обитала в трехкомнатной хрущевке (63,9 кв. м) на Профсоюзной, ближе к МКАД. Хотя при его возможностях могли поселиться хоть у Кремля. Тратили деньги только на самое необходимое. Одевались оба не просто серенько, а иной раз как бомжи. Володя не разрешал говорить даже соседям, где они работают. Легально они оба числились сотрудниками букмекерских контор.

Единственное, в чем он семье не отказывал, - это в путешествиях. Он показал Жанне мир, и она была ему за это очень благодарна. В Москве он жил скрытно, всегда был начеку. И только на фотографиях с отдыха выглядел спокойным и расслабленным. Когда у Володи кто-то просил взаймы, он говорил, что денег нет, все вложено. А сам все, что зарабатывал, думаю, переводил на счета за рубежом - готовил себе запасной аэродром.

Сеть накрыли

Планы на безбедную жизнь за границей разрушила полиция. Об этой новости осенью прошлого года сообщали все СМИ: в Москве накрыли сеть подпольных казино. Телеканалы крутили сюжет, как бойцы СОБРа штурмуют игорный клуб в Москве по улице Косыгина. Бежать Утякову и его возлюбленной не удалось. Всех арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по первой и второй частям статьи 210 УК РФ «организация преступного сообщества и участие в нем». Наказание по ней - до 20 лет лишения свободы.

Друзья из игорного бизнеса посоветовали Владимиру хорошего адвоката. Юрист выяснил, что больше всего Утяков хотел вывести из-под суда любимую. Владимиру предложили сотрудничество со следствием в обмен на то, что Жанну отпустят. Ради ее спасения Утяков начал сдавать главарей, стоящих за игорным бизнесом.

- Взамен следователи оставили Жанну за рамками уголовного дела - она даже не проходит как свидетель, хотя работала крупье, то есть принимала участие в незаконной игорной деятельности, - поясняет источник «КП» в следствии.

Фото: Россия 1

Хранил компромат

Правоохранительные органы накрыли все 15 незаконных игорных клубов и казино в Москве. Было проведено 80 обысков в офисах и частных квартирах, задержаны более 100 подозреваемых, в том числе один из главарей - Антон Бажанов.

- Однако подозревать - это одно и совсем другое - неопровержимые доказательства вины, - поясняет наш источник. - Следователи сделали ставку на Утякова, который знал членов преступной группировки, распределение ролей в игорной мафии. Он начал давать показания. В том числе против Бажанова. Были там и свои крышующие менты, которыми очень интересовались сотрудники ФСБ.

До того как игорные клубы накрыли, самого Утякова следователи вели несколько лет - собирали факты, прослушивали его телефон. Однажды спецы услышали, как Утяков упомянул: у него записаны все разговоры. Как позже выяснило следствие, он не один год тайно записывал беседы в казино и хранил компромат буквально на всех подчиненных и владельцев нелегального бизнеса. Следователи были уверены: при обыске они найдут многолетний архив записей. Но просчитались. Оказалось, компьютер гения чист. Все записи он хранил на серверах за рубежом, до которых не так-то легко добраться. Мафия тоже не дремала.

- Когда Утяков начал давать показания, на него стали давить, - рассказывает наш источник. - Угрожали расправой. Звонили, устроили у него дома погром, обещали сжечь квартиру и изувечить жену. Он был в неподдельном ужасе...

Следователи приняли меры по защите. Жену Владимира с дочкой спрятали на съемной квартире, обеспечили ей охрану. В это время Владимир был в СИЗО. Благодаря сотрудничеству со следствием Утякову удалось сменить камеру на домашний арест. На первое время ему тоже предоставили охранника.

«Это был точный расчет»

Когда шумиха, связанная с угрозами Утякову, утихла, дело застопорилось. На допросах Владимир уклонялся от ответов или уверял, что ничего не знает. Если сначала ради спасения любимой игорный гений активно предоставлял информацию, то потом стал осторожничать.

А потом выяснилось: идет слив информации. Воротилы, которые стояли за Бажановым и были в разработке (к ним только подбирались), сразу получали сведения о том, как идет следствие: кто-то осведомлял их о готовящихся обысках и прочем. Утякова уличили в двойной игре. И если раньше он казался следователям и адвокатам романтическим героем, согласным на все ради спасения любимой, то теперь стало ясно: Владимир - расчетливый игрок.

- Утяков только делал вид, что согласен на сотрудничество, - говорит наш источник. - Но, похоже, он сразу решил, что подтвердит следователям только тот минимум, который у них уже был. В частности, дал показания против Бажанова. Но тот - только верхушка айсберга. Доказательств против других криминальных боссов следователи собрать не смогли.

К слову, кличка Утякова в криминальном мире говорящая - Профессор Мориарти (персонаж цикла произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе). Так его прозвали за изощренное умение выстраивать комбинации таким образом, чтобы остаться в стороне и подставить кого-то другого. И пока на него, похоже, не нашелся свой Шерлок Холмс.

Владимир уже выполнил свою задачу - отмазал семью. Его гражданская жена Жанна осталась на свободе. На днях криминальному гению предъявлено обвинение. Расследование закончено, дело скоро передадут в суд. Учитывая сотрудничество со следствием, ему могут дать около пяти лет. Верхушку мафии он не сдал, значит, трогать его семью не станут. Отсидит, выйдет - и, скорее всего, улетит на Запад, где, вероятно, уже отложил денег на безбедную жизнь.

- Но как мне показалась, Утяков даже сидеть в тюрьме не собирается - надеется попетлять и уйти от наказания, - считает наш источник. - Как? Узнаем со временем.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Увлечение свастикой

На странице Утякова в соцсетях немало фотографий с отдыха. И среди них - снимки, где Владимир застыл в фашистском приветствии. На груди - значок со свастикой, на пряжке ремня - нацистский орел...

Это странно. Мастер хитрых комбинаций - и не учел очевидного? Большинство знает, что в интернет нельзя выкладывать фото, которые могут вас скомпрометировать. Только представьте, что подпольный миллионер Корейко вдруг начал давать в советских газетах объявления о скупке бриллиантов или попытался опубликовать восторженные мемуары о встречах с царем...

- Это не значит, что он сам нацист, - считает психотерапевт Герман Шляхов. - Свастика для него - это символ силы, крутизны, превосходства над окружающими.

- Знакомые отзываются об этом человеке как о гении. Но тут откровенная глупость...

- Скорее всего, у него врожденный социальный дефект, такая своего рода психопатия. Вероятно, у этого героя - математический интеллект, но не способность наладить отношения с обществом. Если человек в одной области умный - это не значит, что будет таким и в другой. Примеров чудаковатых гениев немало...

Сам Утяков уверяет, что свастику и поднятую руку ему подрисовали в интернете. Но кому это было надо? Да и фотографий со вздернутой рукой у него на странице немало.Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ СОСЕДЕЙ

«Человек со странностями»

Звоню в квартиру Утякова - знаю, что он тут, под домашним арестом. Никто не открывает. Вышедшие соседи переспрашивают: «Владимир? Это человек со странностями. Он очень умный. Но словно не от мира сего».

- Я Владимира знаю с детства, - говорит его соседка. - Он тут родился. С детства очень крикливым был. Многие жаловались, просили родителей его утихомирить. Но как выяснилось, у него болезнь с детства - нейродермит в сильной форме. В моменты обострений состояние жуткое: чешется все внутри, а почесать невозможно. Бывало, маленький он кричал из-за зуда - отец хватал его за ноги и тряс, чтобы язык вываливался, не западал... Странности у него с детства бывали. Например, он не выносил, чтобы его называли Вовой. Только Владимир. Если скажешь Вова - до истерики!

Он очень одаренный. Обучался на дому, окончил школу экстерном с отличием. Вуз - кажется, заочно. Самостоятельно освоил несколько языков - английский, французский, вроде бы арабский. Володя умный, но нездоров - аллергик. У него сильнейшая аллергическая реакция чуть ли не на все продукты. Один из немногих продуктов, которые ему можно, - мороженое. Володя его коробками закупает... Обычно он добрый, тихий. Но вспышки гнева случаются. Из-за этого его мама съехала. Он после работы приходит, а она со своими советами... Он срывался на нее, кричал, ногами топал. Она собрала вещи и съехала. Отключила телефон. Мне еле-еле удалось их помирить. Но они пришли к выводу, что им лучше жить врозь... Жену очень любит. Однажды я убиралась во дворе, и из распахнутого окна письмо вылетело. Я подобрала, невольно прочитала. Это писал Володя жене утреннее признание в любви: мол, пока ты еще не пробудилась, я тихо ухожу на работу, чтобы не разбудить мою любимую...

...Опросив соседей, я вышла. У подъезда читала объявления какая-то женщина.

- Вы знаете Владимира Утякова? - машинально спросила я ее.

В глазах зажглись огоньки удивления.

- Я его жена, а что вы хотите?

- Вы? Жена?! Слышала, что его могут посадить по уголовному делу. Если посадят - ждать будете?

- Я не понимаю, о чем вы говорите. Если теоретически - конечно, буду. Мы любим друг друга. У нас ребенок.

- Вы раньше работали крупье?

- Работала. Ну и что такого? Я не даю интервью. Да и чего говорить-то?