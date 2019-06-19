2019-06-18T13:31:16+03:00
Анекдоты

Люди когда-то были коровами

Анонимные истории из сети
Алиса РЕКСЕР
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Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни. Истории порой весьма странные, но оторваться от них невозможно!

* * *

«Я интроверт. При этом моя работа требует постоянного пребывания в обществе, что вызывает у меня колоссальный стресс. И снять этот стресс мне помогает единственное средство -

видео с совами. Забавные или познавательные, не важно, как не важен и вид сов. Главное, чтобы там были совы! Некоторые знакомые от этого посмеиваются.

А я нашел свой универсальный антистресс. И единственное, чего я боюсь, что когда-нибудь пересмотрю все видео с этими пернатыми, а через неделю получу нервный срыв...»

* * *

«Как-то в детстве услышала разговор мамы и знакомой. Знакомая говорила, что она раньше коровой была, а сейчас нормальная. Я приняла ее слова слишком буквально и решила, что люди берутся от коров, и все мы когда-то были коровами.

А у нас дома была корова, после этого разговора я стала уважительно к ней относиться, так как очень боялась, что, когда она превратится в человека, будет бить меня. Чуть позже до меня дошло, что она была просто толстая».

* * *

«Перед сном думаю: а окажись я году так в 3000 до н. э., чему бы я мог научить людей с современными знаниями и умениями? Напрашивается мысль, что нет таких умений. Могу спроектировать дом многоквартирный, но там же не будет компьютеров и программ да и технологий для его возведения. Знаю, как работает двигатель, но собрать я его там не смогу, а стало быть, толку ноль. И так знаю много, а применить не смогу. Это пугает».

С сайта vk.com/overhear.

ИСТОЧНИК KP.RU

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