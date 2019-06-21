Педали и рама: «Урал» или «Кама»

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) в программе «Дежавю» (23.05 мск) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Лето без велосипеда - это не лето. И покупка двухколесной техники становилась для мальчишек и девчонок настоящим событием. Зачастую, чтобы получить велосипед, нужно было прикладывать реальные усилия, так как подарок был не из дешевых. Окончить четверть без троек, исправить поведение, взять на себя обязанности по уборке - да мало ли что. Зато потом тебя ждало настоящее чудо - со спицами, хромированными крыльями и звонком на руле.

Слушатели программы «Дежавю» вспомнили самые популярные модели велосипедов из своего детства.

«Дружок»

Это была машина на вырост. В раннем дошкольном возрасте можно было гонять на четырех колесах, потом два боковых задних колеса благополучно удалялись, и «Дружок» становился двухколесным, то есть почти настоящим велосипедом. Почти, потому что весь его внешний вид говорил о том, что это велосипед для детей. Он был, конечно, покруче «Бабочки» и «Зайчика», но все равно «для малышни».

«Школьник»

А вот следующий этап - это уже действительно велосипед. Покупался, по словам наших слушателей, как правило, 7 - 9 летним мальчишкам и девчонкам. Он и выпускался двух видов: с верхней рамой для мальчиков и нижней для девочек.

Колеса у «Школьника» были куда больше, чем у «Дружка», но поменьше, чем у взрослых моделей. Первые синяки, падения, восьмерки большинство из нас получало именно на этом велосипеде. На нем же учились и ремонтировать - вернуть обратно соскочившую цепь, заклеить первый прокол на камере, поставить на место вылетевшую спицу.

«Орленок»

Среди наших слушателей получилось абсолютно четкое деление: кто-то начинал свои велосипедные университеты со «Школьника», а кому-то, видимо, приходилось ждать, и ему покупали уже «Орленок».

Так выглядел «Орленок». Фото: avito.ru

У мальчукового варианта «Орленок» был со странновато изогнутой рамой, а вот девчачий вариант назывался тоже по-птичьи - «Ласточка» и выглядел более симпатично.

Несмотря на то что велосипед покупался надолго, все эти «Школьники», «Орленки», «Ласточки» быстро ломались. Не каждая техника выдержит такую нагрузку, которую мы ей давали: и по траве, и по песку, и по дорожкам, и с резким торможением - так, чтобы следы шин на асфальте оставались. Разгон - только ветер свистит в ушах, и на скорости пытаешься сделать свой первый трюк - перепрыгнуть бордюр, но переднее колесо бьется раньше, чем ты его приподнимаешь... И вот, привет, ссадина на коленке и первая восьмерка.

А с другой стороны, может, и нужно было убиваться на таких велосипедах, чтобы уже в подростковом возрасте, получив очередную машину, отнестись к ней более серьезно.

«Кама», «Аист», «Десна» и «Салют»

Это уже более серьезная техника. Покупка такого велосипеда для многих подразумевала последующий тюнинг машины. Брызговики, катафоты, звонок, обмотка спиц и руля, трещотка на те же спицы, динамо-машина и фонарик спереди, чтобы в темноте можно было дорогу себе освещать. Некоторые особенно рукастые даже умудрялись добавлять задние стоп-сигналы и спидометр.

Доработкой велосипеда, как правило, занимались мальчишки. Девочки либо не заморачивались на эту тему, либо просили тех же мальчишек.

ЧТО ЕЩЕ?

Наши слушатели очень много называли немецких велосипедов, которые самыми разнообразными способами попадали в СССР. Отличали эту технику повышенная надежность и практически неубиваемость.

Вспоминали «Украину», «Урал» и другие взрослые велосипеды. Они либо передавались по наследству, либо покупались осознанно и, по словам слушателей, служили верой и правдой десятки лет.