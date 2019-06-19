2019-06-18T23:42:05+03:00
Общество

Не только разогреть

10 способов использования микроволновки, о которых вы, скорее всего, не знали
Алина МАКЕЕВА
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Зачем большинство из нас использует микроволновку? Разогреть еду или разморозить по-быстрому котлеты.Зачем большинство из нас использует микроволновку? Разогреть еду или разморозить по-быстрому котлеты.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Зачем большинство из нас использует микроволновку? Разогреть еду или разморозить по-быстрому котлеты. Подспорье, конечно, в домашнем хозяйстве большое. Но все равно есть ощущение, что техника эта недорабатывает. И ведь есть куда ее применить!

1. Стерилизация банок...

Замариновать огурцы, перец, закатать на зиму варенье под крышку. Милое же дело! Но хлопот с этими заготовками не оберешься. Чтобы простерилизовать банки, нужно искать место на плите (а оно уже занято тазиком с вареньем), уворачиваться от горячего пара - и это летом, когда на кухне и так духота. Можно упростить и ускорить этот процесс, доверив стерилизацию микроволновке.

Чисто вымытые банки наполните на 1/5 часть водой, поставьте в микроволновку так, чтобы они не касались друг друга, и включите печку на 3 - 4 минуты (здесь и дальше время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновки). Вода закипит, затем испарится - банки простерилизованы. Как только этот момент настал - выключайте агрегат.

2. ...и пустышек для младенца

Таким же способом можно простерилизовать соски младенца - сложите их в миску, добавьте немного воды, включите микроволновку на 3 минуты. Готово!

А вот разогревать в микроволновке детское питание нельзя. И связано это не с якобы вредным воздействием волн. Просто продукты в СВЧ, бывает, прогреваются неравномерно. Вы капнете на запястье - питание будет нормальной температуры, а следующий глоток может оказаться слишком горячим и обожжет малыша.

3. Дезинфекция губок для посуды и косметических спонжей

Пуховки для пудры, тонального средства и т. п. нужно сначала вымыть с мылом. А затем разложить на блюдце и поместить в микроволновку. И губка, и спонжи должны быть мокрыми, не отжимайте их досуха! Включите печку на 1,5 - 2 минуты. Вода в порах губки вскипит, микробы такого обращения не переживут.

4. Обеззараживание разделочных досок

Доски должны быть маленькими, чтобы помещались в камеру СВЧ, а сама печка - большой, не компактной. Вымытые доски натрите долькой лимона, не вытирая, положите плашмя на дно камеры. Включите нагрев на три минуты. Заодно уйдет неприятный запах.

5. Сушка семечек

Купленные орехи или семечки оказались сырыми и невкусными? Высыпьте их в блюдце, накройте крышкой и прогрейте буквально 20 - 30 секунд. Печь просушит их и удалит неприятный запах прели.

6. Бланшировка овощей

Чтобы очистить овощи, например помидоры, от шкурки, приходится их бланшировать, то есть обдавать кипятком. А это значит - кипятить отдельно чайник или кастрюльку (которую потом придется мыть). Поливать помидоры, стараясь не ошпариться...

Но то же самое можно сделать в микроволновке. Только со временем воздействия придется повозиться - нужно начинать с минимума, чтобы томаты не сварились. Моей микроволновке средней мощности на бланшировку помидоров хватило 1,5 минуты. Не забудьте перед нагревом надрезать кожицу, чтобы овощ не взорвался. Чистить помидор, побывавший в СВЧ, одно удовольствие: когда он остывает, кожица облезает сама.

7. Свежесть зачерствевшему хлебу

20 - 30 секунд, и готово. Заветренные бутерброды тоже можно так реанимировать, прямо вместе с колбасой и огурцом на них. Но съесть нужно сразу же, хлеб довольно быстро подсохнет.

8. Винегрет за 15 минут

Варить свеклу - целая эпопея! Можно, конечно, покупать уже отваренную. Правда, всегда думаешь: а кто и в каких условиях ее готовил? Нет, спокойнее самому все сделать.

Овощи для салата - картофель прямо в кожуре, морковь - положить в один пакет. Свеклу - в другой (если она размером с кулак, разрезать пополам, если крупнее - на четвертинки).

Залить в каждый пакет полстакана воды. Завязать узлом близко к верхушке пакета и там же проколоть ножом небольшую дырку для выхода воздуха. Опустить пакеты в подходящую миску и включить печку на 12 - 15 минут. Через 7 минут остановить, вынуть пакет с морковкой и картошкой - они готовы. Когда печь запищит - сварилась и свекла.

Развязывайте пакеты осторожно, чтобы не обжечься паром.

9. Яичница без жарки и масла

Налейте в плошку немного воды и аккуратно разбейте туда яйцо. Отправьте в микроволновку на минуту. Готово, осталось выловить приготовленное яйцо ложкой с дырками, посолить, поперчить.

Обратите внимание: вода нужна! Яйцо, разбитое на сухую тарелку, взорвется и испачкает всю камеру.

10. Быстрое варенье

Если вдруг захотелось варенья, снова спасет микроволновка. Горсть ягод из морозилки поместите в глубокую миску, добавьте немного сахара и отправьте под волны на три минуты.

Обратите внимание! Объем продукта в процессе готовки увеличится, так что до краев насыпать ягоды не надо.

Через три минуты ароматное свежее варенье готово. Впрочем, об этом вас известит запах из микроволновки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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