Большая ледовая прогулка

По всей планете дипломаты ночами не спят, все думают-гадают, как же разрядить обстановку международную, как подружиться хотя бы на уровне глав государств. А то порой отношения между странами напоминают то ли поведение детей в песочнице, то ли уличные разборки. Куча усилий: съезды всякие, симпозиумы, конференции. А отношения все хуже и хуже...

А все потому, что забыли историю. Был пример успешного международного сотрудничества, когда совершенно чужие люди из разных стран за короткий период сплотились так, что и сейчас остаются лучшими друзьями. Несмотря на годы, расстояния, границы и языковые барьеры. Случилось это ровно 30 лет назад. Во время одной прогулки. Точнее - Ледовой прогулки. А еще точнее - международной экспедиции под эгидой ООН - Ice Walk...

Некоторые из ее участников стали гостями совместной программы Радио «КП» (97,2 FM) и РГО «Клуб знаменитых путешественников».

А мама верила...

В экспедиции участвовали восемь человек из семи стран. И появилась она благодаря трем вещам. Первая - упорство знаменитого британца-путешественника Роберта Свона, первого человека, дошедшего на лыжах до обоих полюсов. Он придумал этот проект, сумел собрать людей (что было не очень трудно) и деньги (что было чрезвычайно сложно: требовалось три миллиона долларов). Вторая причина - первая в мире лыжная экспедиция на Северный полюс, организованная «Комсомольской правдой» (поход, которому недавно исполнилось 40 лет, возглавлял легендарный полярник), - она послужила примером. И третья, как это ни удивительно, мама Роберта, которая сказала сыну: «А чего бы тебе не прогуляться до полюса? Раз у русских получилось, и у тебя получится»... Сын и прогулялся.

Международная экспедиция не мыслила себя без русского. И он нашелся. В Рязани.

- Я влился в состав экспедиции как врач экспедиции «Комсомольской правды», - вспоминает Герой России Михаил Малахов. - И как обладатель важного опыта, приобретенного во время перехода из России в Канаду через Северный полюс - Polar Bridge.

Так шли участники экспедиции. Фото: Архив экспедиции

«На банановой кожуре»

Поход от канадского мыса Колумбия до Северного полюса занял почти два месяца. И в течение этого времени группа представителей разных стран мира превращалась в единую нацию - нацию полярников.

- Мне на льду приходилось не только выбирать дорогу все эти 56 дней, но и регулировать психологические ситуации уже как врачу, - вспоминает Малахов. - В первые две недели мы очень много спорили: какой примус использовать, как правильно идти и т. д. Но потом случилось чудо. Я с утра мог встать и сказать: «Ребята, стартуем в девять. Через 13 часов финишируем». И все начинали работать словно машины. Это был пример великолепной командной работы, когда люди без слов друг друга понимали и каждый брал на себя ответственность за ту сферу, в которой был лучше всех.

И это было первым секретом успеха. А вторым - чувство юмора и дружелюбное отношение друг к другу.

- Если возникала проблема, мы не принимали ее близко к сердцу, а старались над ней посмеяться, - рассказывает Роберт Свон. - Например, если кто-то падал, мы не охали-ахали, не бросались жалеть, а кричали: «Что, поскользнулся на банановой кожуре?» И человек поднимался не с болью на лице, а с улыбкой...

Ребята вспоминают, что это были адские нагрузки, 12 часов в пути на морозе через торосы. Каждый час делались привалы на 10 минут, полчаса отводилось на обед, но в остальное время они практически не говорили друг с другом. Просто старались беречь энергию. Но когда припирало, даже в самые тяжелые моменты энергетического голода, всегда находились пара добрых слов и немного поддержки. И они творили чудеса...

Вперед - на лед!

Так вот, наконец, о рецепте, который подружит все страны. Он прост и сложен одновременно. Нужно собрать лидеров стран (ну хотя бы главных) и отправить на лыжах на полюс.

Не надо 56 дней - хватит и недели. Ну а чтобы спокойнее было, пусть пара атомных субмарин нарезают круги подо льдом где-нибудь поблизости. Но в пределах видимости президенты должны идти одни. Хочешь не хочешь, а придется учиться сотрудничеству. Вопрос выживания...

Вот тогда-то и исчезнут все санкции, войны, недопонимания...

Да, это мечта. Неосуществимая. Хотя ведь когда-то и идея Ice Walk с участниками из восьми разных стран тоже казалась сказкой. Но она стала былью благодаря людям, которые умели мечтать. И сотрудничать.

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