Подвешенная в Пушкинском музее лошадь возмутила посетителей

Лошадь, подвешенная под потолком Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, вызвала негодование у пользователей социальных сетей.

Данная инсталляция расположена прямо на входе на выставку современного искусства «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное», которая открылась в музее на этой неделе.

У многих лошадь, подвешенная к люстрам над лестницей, вызвала недоумение. «Это омерзительно! Их так подвесить!», - пишет пользователь "Инстаграма".

«Это больные извращенные мозги современных людей....к сожалению....в нашей современности искусства НЕТ!», - отмечается еще в одном посте.

lis_help_animals Я может действительно ничего не понимаю в современном искусстве. Возможно это вызывают у кого-то восторг, но простите, у меня лишь отвращение к создателям этой инсталляции. Как я не поняла выставку в Эрмитаже Яна Фабра с подвешенными трупами животных на крюках, так и не пойму вот это от @louisvuitton Источник видео с музыкальным сопровождением взят у @veterokpembrok location: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Со своей стороны, руководство ГМИИ имени А. С. Пушкина отреагировало на слухи об «издевательстве над животным» на выставке. Как отметила представитель пресс-службы музея Ольга Базуева, речь идет об искусно выполненном чучеле коня.

«Это инсталляция итальянского художника Каттелана под названием „Баллада о Троцком“. Конечно же, лошадь не живая. Это такое же чучело, как и в зоологических музеях, - приводит ее слова «Ридус».

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что возмущение в обществе вызвала подвешенная на крюках собака, тушка кролика и сова с огромными, словно человеческими глазами, представленная на выставке Яна Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты» в Эрмитаже. В музее тогда пояснили, что на самом деле инсталляции призывают вовсе не к жестокости, а, напротив, призваны заставить людей задуматься о бережном отношении к животным.