2019-06-19T08:59:28+03:00
Спорт

Венесуэла сыграла вничью 0:0 с Бразилией на Кубке Америки, судья отменил три гола бразильцев

Неожиданно завершился поединок хозяев турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Бразилии не смогла победить Венесуэлу.Сборная Бразилии не смогла победить Венесуэлу.Фото: REUTERS
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В бразильском городе Салвадор на стадионе "Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра" прошел матч 2 тура Кубка Америки. Команда Бразилии встречалась с Венесуэлой и не смогла подтвердить статус фаворитов этого поединка. Встреча закончилась сенсационным исходом - 0:0.

На 37-й минуте гол в ворота венесуэльцев забил Роберто Фирмино, однако перед этим он нарушил правила. На 60-й бразилец Габриэл Жезус вновь забил гол, который не засчитали после просмотра видеоповтора. Лучший бомбардир Бразилии на этом турнире Филиппе Коутиньо на 87-й минуте забил третий мяч, однако бригада судей вновь обратилась к просмотру видеоповтора, и выяснилось, что было "вне игры" у игрока "Барселоны".

Надо сказать, что система видеоповторов уже второй раз спасает сборную Венесуэлы на этом турнире. Ранее в игре с Перу арбитры не засчитали два гола перуанцев.

После этой игры Бразилия делит первое место вместе с Перу в группе с 4 очками. Третий поединок на Кубке Америки они проведут с перуанцами 22 июня. А Венесуэле предстоит в этот же день сыграть против Боливии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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