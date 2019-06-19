Венесуэла сыграла вничью 0:0 с Бразилией на Кубке Америки, судья отменил три гола бразильцев

В бразильском городе Салвадор на стадионе "Арена Фонте-Нова - Отавиу Мангабэйра" прошел матч 2 тура Кубка Америки. Команда Бразилии встречалась с Венесуэлой и не смогла подтвердить статус фаворитов этого поединка. Встреча закончилась сенсационным исходом - 0:0.

На 37-й минуте гол в ворота венесуэльцев забил Роберто Фирмино, однако перед этим он нарушил правила. На 60-й бразилец Габриэл Жезус вновь забил гол, который не засчитали после просмотра видеоповтора. Лучший бомбардир Бразилии на этом турнире Филиппе Коутиньо на 87-й минуте забил третий мяч, однако бригада судей вновь обратилась к просмотру видеоповтора, и выяснилось, что было "вне игры" у игрока "Барселоны".

Надо сказать, что система видеоповторов уже второй раз спасает сборную Венесуэлы на этом турнире. Ранее в игре с Перу арбитры не засчитали два гола перуанцев.

После этой игры Бразилия делит первое место вместе с Перу в группе с 4 очками. Третий поединок на Кубке Америки они проведут с перуанцами 22 июня. А Венесуэле предстоит в этот же день сыграть против Боливии.