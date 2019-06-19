Олимпийская чемпионка заявила, что над ней проводились опыты

Дважды олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР в очередной раз попыталась "уколоть" чиновников из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Она заявила, что ее использовали для опытов. Точно таким же образом, как животных используют для экспериментов, ее заставляли принимать лекарство для понижения уровня гормона тестостерона.

- IAAF в прошлом использовала меня как морскую свинку для экспериментов, чтобы узнать, как лекарство, которое они требовали принимать, повлияет на уровень тестостерона. Несмотря на то что я постоянно чувствовала себя плохо из-за гормонов, IAAF хочет ужесточить нормы, что приведет к неизвестным последствиям, - говорится в заявлении спортсменки.

Семеня грозно заявила в адрес мировых чиновников легкой атлетики, что не позволит дальше так с собой обращаться:

- Я не позволю IAAF снова использовать меня и мое тело. Но я обеспокоена тем, что другие спортсменки, возможно, вынуждены будут позволить IAAF проверить на них эффективность и негативные последствия приема различных гормональных препаратов. Этого нельзя допустить.

Скандал, надо сказать, грянул на фоне публикации протоколов заседания Спортивного арбитражного суда. В частности, во время разбирательств представители IAAF называли Кастер Семеню "мужчиной-спортсменом, который идентифицирует себя как женщина". В ответ легкоатлетка сказала, что даже не можетописать насколько сильно ранит ее это заявление. Но в ответ они продолжали настаивать, что Семеня это - "мужина", а значит ей нужно понижать уровень тестостерона в организме, если она хочет соревноваться вместе с женщинами.

В итоге, после победы IAAF в суде решение было отменено после апелляции в Федеральный суд Швейцарии. Кастер Семеня позволили выступать на дистанция от 400 метров до одной мили без снижения уровня гормонов в организме. Однако же ассоциация заявила, продолжит отстаивать свою позицию.