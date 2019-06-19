Яндекс.Такси и Ростуризм помогут клиентам, пострадавшим от недобросовестных туроператоров

Яндекс.Такси создаст программу помощи клиентам, пострадавшим от недобросовестных туроператоров и авиакомпаний. Проект будет разработан и реализован по заказу Федерального агентства по туризму. Соглашение о сотрудничестве Ростуризм и Яндекс.Такси подписали 7 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Новый проект поможет туристам, оказавшимся в неприятной ситуации из-за отмены или переноса авиарейсов, а также по вине обанкротившихся туроператоров.

ПУТЕШЕСТВИЕ - ТОЛЬКО В РАДОСТЬ

Детали нового проекта пока прорабатываются, однако принцип действия программы уже известен: Яндекс.Такси будет помогать пострадавшим путешественникам с заказом транспорта в странах, где работают сервисы Яндекс.Такси и Yango. На сегодняшний день они доступны в 16 государствах. Яндекс.Такси также обеспечит клиентов недобросовестных туркомпаний транспортом из аэропорта домой, когда путешественники вернутся из неудавшегося отпуска.

- Нештатная ситуация может серьезно нарушить планы и испортить все впечатление от отпуска, - комментирует генеральный директор Яндекс.Такси Даниил Шулейко. – Наш сервис в этом случае придет на помощь, чтобы максимально быстро разрешить такие проблемы с заказом транспорта, сэкономить время и нервы.

Ростуризм рассчитывает, что сотрудничество с популярным сервисом онлайн-заказа такси станет по-настоящему полезным для всех участников программы, и в первую очередь — для туристов. Кроме того, одна из ведущих российских IT-компаний поможет рынку отечественного туризма с внедрением современных цифровых технологий.

- Сегодня мы больше работаем над безопасностью туристов, выезжающих за рубеж, через Ассоциацию Турпомощь, но всегда хотели повысить информированность и комфорт туристов здесь, в России, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. - Уверена, проект будет полезен и востребован туристами, а Ростуризм получит возможность оценки той или иной ситуации на туррынке напрямую от пользователей через сервисы самого популярного у россиян поисковика.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

Еще один совместный проект Ростуризма и Яндекс.Такси — поддержка популярных в России туристических направлений. Приезжая в чужой город, путешественники порой теряются в незнакомой обстановке. Чтобы сориентировать туристов, Яндекс.Такси собирается устанавливать в зонах посадки такси специальные информационные стеллы — так гости города будут знать, где ждать машину.

- Прилетая в новый город, свое первое впечатление о нем мы составляем по аэропорту, такси и дороге в гостиницу, - отмечает гендиректор Яндекс.Такси Даниил Шулейко. - Мы рассчитываем, что работа нашего сервиса поможет путешественникам, выбравшим отдых в России, получить в отпуске удовольствие от максимального комфорта и удобства передвижения.

Яндекс.Такси также планирует расширять на популярных туристических направлениях партнерскую сеть — чтобы путешественникам было удобно добираться до отдаленных достопримечательностей, а затем возвращаться назад в отель.

КСТАТИ

Приложение Яндекс.Такси говорит на 17 языках

Популярный сервис заказа онлайн-такси может общаться не только по-русски. На сегодняшний день приложение Яндекс.Такси доступно на 17 языках, включая наш великий и могучий, а также английский, французский, китайский и другие. Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Яндекс.Такси впервые запустил опцию моментального перевода разговоров водителя и клиента в чате на родной язык пользователя приложения. Сегодня эта функция с успехом применяется в 16 странах, где работает сервис Яндекс.Такси.