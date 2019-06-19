2019-06-19T11:15:17+03:00
Происшествия

В России проходят массовые задержания финансистов ИГ*

Преступники успели собрать 8 миллионов рублей с 200 человек, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела по статье "финансирования терроризма"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанные контролировали финансовые потоки, направляемые на нужды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».Задержанные контролировали финансовые потоки, направляемые на нужды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ и МВД совместно со специалистами Федеральной службой по финансовому мониторингу России провели крупнейшую операцию по пресечению деятельности подпольной сети, которая собирала деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (далее – МТО «ИГ»).

Операция проходила на территории Москвы, Московской и Астраханской областей, Красноярского и Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Дагестан.

Задержаны члены сразу нескольких законспирированных ячеек, которые собирали и переправляли денежные средства.

- По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки из числа жителей указанных регионов организовали ресурсное обеспечение деятельности МТО «ИГ», для чего ими было собрано не менее 8 миллионов рублей.

Операция проходила на территории Москвы, Московской и Астраханской областей, Красноярского и Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Дагестан. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Операция проходила на территории Москвы, Московской и Астраханской областей, Красноярского и Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Дагестан.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Правоохранительными органами вскрыты и задокументированы факты аккумулирования денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также их доставки на подконтрольную террористам территорию Сирии, - сообщает ФСБ России.

Ряд подозреваемых дали показания о ресурсном обеспечении ими террористов, а один из бандитов рассказал о том, как проходил обучение террористической подготовки на территории Сирии.

- В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) задержаны двое лиц. В связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "КП" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Проверяется причастность к совершению преступлений в столичном регионе еще одного подозреваемого. В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, свидетельствующие о их преступной деятельности. В настоящее время устанавливаются роль и конкретные действия, совершенные каждым из задержанных в целях финансирования терроризма.

Отметим, что достаточно перечислить ИГ - один рубль, чтобы оказаться в числе подозреваемых в финансировании террористов. Статья ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) предусматривает за финансирование терроризма наказание в виде "лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы".

*запрещенная в РФ террористическая организация

Видео задержания подозреваемых в финансировании террористов в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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