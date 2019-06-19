2019-06-19T12:06:49+03:00
Общество

Сотрудникам Госавтоинспекции дадут контраварийные знания

Заместитель министра МВД России Александр Горовой принял участие в церемонии открытия факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Заместитель министра МВД России Александр Горовой принял участие в церемонии открытия факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции.Заместитель министра МВД России Александр Горовой принял участие в церемонии открытия факультета переподготовки и повышения квалификации сотрудников Госавтоинспекции.
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На базе областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в Истринском районе Московской области открылся факультет переподготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие состоялось в рамках VI Всероссийского форума обеспечения безопасности дорожного движения «Вызовы и решения».

"В этом году на факультете запланировано обучить более тысячи сотрудников региональных подразделений Госавтоинспекции различных должностных категорий. Возможности факультета позволяют обучать одновременно около 100 сотрудников", - заявил на открытии факультета первый заместитель министра МВД России Александр Горовой.

В торжественном мероприятии участвовал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Он отметил, что современный комплекс оборудован специальными аудиториями, где будут проводиться наглядные занятия по контраварийной, психологической подготовке, административной практике, первой помощи пострадавшим в ДТП.

При участии сотрудников специализированных батальонов ГИБДД гостям мероприятия были продемонстрированы возможности уникального автодрома, позволяющего моделировать те или иные экстремальные дорожные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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