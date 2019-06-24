Красота не в радость: Чем опасны контрафактные препараты в клиниках эстетической медицины

Любой женщине хочется сохранить молодость и привлекательность как можно дольше. Ради этого представительницы прекрасного пола тратятся на недешевые процедуры в салонах красоты и клиниках эстетической медицины. Уровень современной косметологии поднялся настолько высоко, что позволяет безо всяких пластических операций, с помощью аппаратных процедур «стирать» с лица несколько лет. Хорошо, если результат радует, но иногда, увы, случается совсем наоборот. Мало того что за свои деньги пациентки не получают эффекта, на который они рассчитывали, - иногда некачественные процедуры могут иметь серьезные последствия для здоровья. Виной тому чаще всего оказываются контрафактные препараты, которые клиентам подсовывают недобросовестные клиники и салоны.

Проблема контрафакта в России волнует экспертов уже не первый год. Фармацевтическая компания Merz Russia и юридическая компания BrandMonitor представили результаты совместного исследования «Контрафакт в эстетической медицине: взгляд врача и потребителя», в котором опросили врачей-косметологов и их пациентов , чтобы выяснить их отношение к контрафакту.

- Контрафакт - теневой рынок, поэтому он не изучается системно. Связанный с этим дефицит информации рождает среди потребителей множество заблуждений, которыми охотно манипулируют торговцы подделками и «контрафактными» услугами. Для того чтобы выстроить максимально эффективную стратегию противодействия контрафакту, нужно хорошее понимание роли всех участников процесса. Наше исследование направлено на изучение уровня осознанности в восприятии проблемы и готовности защитить свое здоровье, бизнес и репутацию, - говорит Юрий Вопилов, генеральный директор BrandMonitor.

Так можно ли обезопасить себя от поддельных препаратов и услуг? И есть ли способы отличить контрафакт от оригинальной продукции?

ЦЕНА - ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Еще несколько лет назад оборот поддельных, незарегистрированных либо незаконно реализованных продуктов на российском эстетическом рынке оценивался более чем в $200 млн. Сегодня ситуация мало изменилась: фальсификат остается одной из главных проблем, ежедневно подвергая опасности жизнь и здоровье тысяч пациентов.

В ходе исследования Merz Russia и BrandMonitor более 80% пациентов отметили: для них важно, чтобы процедуры проводились с использованием оригинальных и качественных препаратов или аппаратов. В то же время больше половины посетителей эстетических клиник (57%) признаются, что не смогут отличить оригинальный продукт от контрафакта. Еще 9% затрудняются определить, подделка перед ними или нет. И только 34% с уверенностью отвечают, что смогут распознать контрафакт.

Очень часто при выборе клиники, салона красоты и услуг пациенты руководствуются ценой: чем дешевле - тем лучше. Но именно это самый легкий путь попасться на удочку мошенников.

- Цена - самый важный критерий при выборе услуги. Люди не понимают, что гиалуроновая кислота - это собирательное название, - комментирует один из участвовавших в опросе врачей эстетической клиники. - Поэтому когда есть цена подешевле, то они выбирают такой вариант. Они не понимают, что существует разная гиалуроновая кислота для разных процедур, и им могут подсунуть не ту.

В то же время респонденты исследования признают, что не имеют представления о реальной стоимости услуг и не могут адекватно оценить исходящее от клиники предложение. Например, большинство опрошенных считает, что популярная процедура SMAS-лифтинга (та самая, которая безо всяких операций «стирает» с лица сразу несколько лет) стоит меньше 60 тысяч рублей. Тогда как на самом деле реальная стоимость этой процедуры с использованием оригинального оборудования превышает 100 тысяч рублей.

«ПОДРУЖКА ПОСОВЕТОВАЛА»

Информацию о той или иной процедуре пациентки чаще всего (в 53% случаев) получают не от профессиональных медиков, а по сарафанному радио: кому-то подружка расхвалила, кому-то соседка посоветовала. Почти 48% респондентов доверяют информации в интернете. И только 34% следуют рекомендациям знакомых врачей-косметологов.

Получается, что клиенты сегодня беззащитны перед недобросовестным специалистом: 57% опрошенных пациентов, собирающихся пройти процедуру ультразвукового SMAS-лифтинга, заявили, что не смогут распознать рекламу процедуры на контрафактном оборудовании.

- Пациенты мало информированы о том, что есть контрафакт, а есть оригинальные препараты, - констатирует один из врачей клиники эстетической медицины. - Кроме того, пациенты плохо осведомлены о том, насколько тяжелыми могут быть последствия для них самих.

- Опрос пациентов эстетических клиник показал, что они не готовы к процедурам с использованием несертифицированной продукции. Хотя признаются, что вряд ли смогут отличить поддельный продукт от оригинального, - комментирует результаты исследования Юрий Войнилов, менеджер по исследованиям BrandMonitor. - Отягощает ситуацию непонимание пациентами реальной стоимости услуг. Всё это говорит о недостаточном уровне информированности потребителя и ставит вопрос о необходимости ведения просветительской работы среди действующих и потенциальных пациентов эстетических клиник.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ «НАДОМНИКОВ»

По мнению экспертов, движущей силой контрафакта в России являются так называемые надомники - косметологи, принимающие пациентов на дому. Зачастую у них нет возможности получить необходимые сертификаты и лицензии и, соответственно, нет доступа к сертифицированному оборудованию и препаратам. Также ответственность за распространение контрафактной продукции несут недобросовестные дистрибьюторы, открыто предлагающие свой товар по существенно заниженной цене.

Кроме непосредственной опасности для здоровья пациентов, контрафакт несет еще одну проблему: он серьезно тормозит развитие всего рынка эстетической медицины - ведь с подделками сложно конкурировать из-за их дешевизны. Одними только силами медицинских и фармацевтических компаний эту проблему не решить: нужно подключать рычаги воздействия на самых разных уровнях.

- На наш взгляд, сегодня проблеме контрафакта на российском эстетическом рынке уделяется недостаточно внимания, - считает генеральный директор Merz Russia Ольга Степанова. - Именно поэтому уже несколько лет Merz ищет способы ее решения, привлекая к вопросу внимание регулирующих органов, а также компаний и общественных организаций.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ГОСУДАРСТВА

Понятно, что контрафакт - это головная боль не только эстетической медицины: подделки встречаются повсеместно. Но именно в индустрии красоты они становятся особенно опасными, так как непосредственно влияют на жизнь и здоровье людей. Как с ними бороться? Мнение экспертов по этому вопросу совпадает: эффективно противостоять контрафакту можно, только объединив усилия государства и всех игроков рынка эстетической медицины.

- Мы уверены, что только регулярный и системный мониторинг рынка и пресечение деятельности недобросовестных поставщиков наряду с просветительской работой способны сдвинуть вопрос с мертвой точки, - подчеркивает генеральный директор Merz Russia Ольга Степанова. - Поэтому призываем и государство, и экспертное сообщество, и потребителей услуг действовать сообща. Только так можно будет создать условия для дальнейшего формирования, цивилизованного и безопасного эстетического рынка в нашей стране.