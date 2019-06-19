2019-06-19T12:06:49+03:00
Общество

Награда для лучших волонтеров страны: заявки на конкурс «Добровольцы России» принимаются до 30 июня

По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса
Виктория САВИЦКАЯ
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В прошлом году победителей конкурса поздравлял лично президент Владимир ПутинВ прошлом году победителей конкурса поздравлял лично президент Владимир ПутинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Срок подачи заявок на главный конкурс волонтёрских проектов«Доброволец России – 2019» продлен до 30 июня.

Все желающие могут представить свою инициативу, рассказать о волонтёрском подвиге, поделиться личными творческими успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 миллионов рублей.

На конкурс уже поступило рекордное количество инициатив – 24 405, из которых 16342 в категории «Социальный проект», 2499 – «Доброе дело», 1686– «Творческая работа» и 3878 заявок в номинациях «Душа компании» и «Волонтерский центр» от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации «Рожденные помогать» – 4533 проектов, «Помощь детям» – 2966, «Вдохновленные искусством» – 2819. В связи с большим количеством обращений участников в Оргкомитет конкурса, срок приема заявок продлен до 30 июня.

Заявочная кампания конкурса в категории «Социальный проект» завершилась для жителей Северо-Кавказского федерального округа. Активисты из этого региона станут первыми участниками мероприятий заочного этапа и начнут готовиться к полуфиналу конкурса, который пройдет в городе Нальчик в рамках окружного форума добровольцев. При этом, для жителей СКФОостаются доступными категории «Доброе дело» и «Творческая работа».

Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России – участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, уже приступила к обработке первой волны заявок.

По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса.

На награждении конкурса Доброволец России-2018 Фото: Михаил ФРОЛОВ

На награждении конкурса Доброволец России-2018Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полуфинал, который пройдет с 1 июля по 13 октября в рамках окружных форумов добровольцев и детского лагеря «Артек», включает в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и набор специальных заданий.

По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане возрасте от 8 лет и старше. Обновлённый формат конкурса позволит россиянам реализовать ещё больше инициатив: в этом году подать заявку можно в 3 категориях и 12 номинациях.

«Социальный проект» – категория для действующих инициатив. Победитель получит грант на реализацию проекта до 2 млн рублей и возможность пройти специальное обучение по программам Ассоциации волонтёрских центров и АНО «Россия – страна возможностей».

«Доброе дело» – новая категория, призванная рассказать о добрых поступках и добровольческих подвигах россиян, заслуживающих внимания общественности.

«Творческая работа» – категория, куда авторы могут прислать свои фотографии, видео, музыку, социальную рекламу и текстовые работы на тему добровольчества.

Уникальная номинация 2019 года – «Равенство возможностей», позволяющая поддержать развитие инклюзии в обществе, где представлены проекты людей, которые не только сами справляются с тяжелой жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд), но и помогают другим.

Проекты, имеющие слаженную команду, реальных партнеров и приносящие ощутимую пользу гражданам в своем регионе войдут в программу акселерации – полноценную программу поддержки и сопровождения проектов.

После обучения инициативы будут собраны в социальную франшизу, получив возможность тиражироваться по всей стране и, возможно, за рубежом.

В 2018 году из 80 проектов программы акселерации в социальную франшизу были собраны 40 лучших инициатив.

Победители Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Напомним, награду лучшему волонтёру 2018 года вручил Президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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