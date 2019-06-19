2019-06-19T12:21:31+03:00
Общество

В Сибири восстанавливают старинный город Енисейск и влюбляют в него туристов и местных жителей

К 400-ому дню рождения города реставрируют его исторический центр и устраивают интеллектуальные игры и квесты для школьников
Ольга БОРСКАЯ
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В Енисейске реставрируются сразу 23 объекта культурного наследия Фото: Вадим Кофман/пресс-служба правительства Красноярского краяВ Енисейске реставрируются сразу 23 объекта культурного наследия Фото: Вадим Кофман/пресс-служба правительства Красноярского края
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Один из старейших сибирских городов, Енисейск, в этом году празднует 400 летие. Его основали казаки-первопроходцы и монахи-отшельники: город, начинавший с небольшого острога в начале 17 века, видел всю историю освоения Сибири. В 18 веке он входил в десятку крупнейших городов России, был центром сибирской иконописи, здесь существовала собственная архитектурная школа сибирского барокко. В 19 веке в карманы зажиточных купцов рекой текло золото - Енисейск был центром “золотой лихорадки” и как следствие: одним из красивейших городов Сибири.

Но несмотря на то, что Енисейск является городом-памятником и единственный во всем огромном Красноярском крае сохранил сквозь века основную историческую застройку, в большинстве из его знаковых зданий и храмов никогда не проводилась реставрация. До этого времени.

Богоявленский собор Фото: Вадим Кофман/пресс-служба правительства Красноярского края

Богоявленский собор Фото: Вадим Кофман/пресс-служба правительства Красноярского края

В августе 2019 года пройдет масштабное празднование дня рождения Енисейска. В городе к этому юбилею готовятся давно: это не только большая историческая дата. Здесь надеются, что Енисейск станет примером и образцом возрождения исторического облика целого города.

С 2013 года развернуты масштабные работы: в Енисейске реставрируются сразу 23 объекта культурного наследия. Храмам, жилым дом, усадьбам дарят вторую жизнь.

УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ.

- Несколько лет назад мы видели разрушенный центр, сейчас ситуация изменилась. Например, Троицкий собор находился в самом печальном состоянии. Когда я впервые стал оценивать масштаб работ, то вообще усомнился в том, что мы здесь в ближайшее время сможем что-то сделать. Но именно он сейчас находится в наибольшей степени готовности, - отмечает управлявший Енисейской епархией до 2019 года Епископ Минусинский и Курагинский Никанор.

Помимо работ по сохранению значимых памятников архитектуры, в Енисейске восстанавливают всю архитектурную среду. Большегрузам и фурам запрещают въезд в историческую часть города, модернизируют инженерную инфраструктуру, развивают туризм.

Но, как выяснилось, мало кто из самих горожан знал историю родных улиц и следил за восстановительными работами. Общественная организация “Социальное проектное бюро” в 2018 году провела опрос среди школьников и студентов и выяснила: 81,7 % не знает названия действующих храмов, а 31,3 % не могут назвать, что нарисовано на гербе города.

Так родился проект “Енисейск архитектурный”, получивший президентский грант. На эти средства снимаются 23 видеосюжета, посвященных каждому из восстанавливаемых зданий. Они будут выходить на местном телевидении до октября 2019 года.

Дом Евсеева.

Для школьников проводят интеллектуальные игры, образовательные модули и увлекательные квесты по историческим местам. А осенью школьники, студенты и все неравнодушные горожане смогут представить на конкурс свои видео, посвященные истории Енисейска.

ЧИТАЛЬНЯ БАЛАНДИНА.

Кстати, одним из ожидаемых итогов проделанной работы должно стать включение Енисейска в список ЮНЕСКО. Ранее исторический центр города уже попал в предварительный список всемирного наследия. Если окончательное решение все же будет принято, Енисейск станет единственным в нашей стране рукотворным объектом за Уралом, входящим в ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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