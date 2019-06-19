В Мумбаи прошла выездная сессия ВЭФ

Заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Индию провел в Мумбаи выездную сессию Восточного экономического форума. В пленарном заседании и отраслевых обсуждениях приняли участие 130 представителей 55 индийских компаний.

На сессии были презентованы инвестиционные возможности Дальнего Востока, в том числе преференциальные режимы ТОР и свободного порта. «Каждая страна мира стремится привлекать инвестиции и развивать свою экономику. За последние годы Россия продемонстрировала значительный рост инвестиционной привлекательности. Дальний Восток – особая территория. Пять лет тому назад президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом и поручил правительству РФ заняться развитием дальневосточных территорий. Площадка Восточного экономического форума была создана как один из важных инструментов работы со странами и компаниями, инвестирующими на Дальнем Востоке. Форум – это не площадка, а инструмент привлечения инвестиций и получения обратной связи от предпринимателей», – отметил Юрий Трутнев.

Как отметил вице-премьер, за последние 5 лет Россия показала самый динамичный рост в рейтинге Doing Business Всемирного банка, поднявшись вверх на 88 позиций, и сейчас занимает 31 место из 190 стран мира. На Дальнем Востоке России сформировано конкурентоспособное инвестиционное пространство, включающее 18 территорий опережающего развития, специальные экономические зоны с одним из самых низких уровней налогообложения в АТР. По его словам, ТОРы опережают индийские аналоги (например, СЭЗ Андхра-Прадеш) по ряду показателей, в том числе по налогу на прибыль и срокам регистрации юридического лица в системе преференциального режима. Инвесторы могут стать резидентами свободного порта, получить адресную инфраструктурную и финансовую поддержку. «Мы можем расширять сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, переработки алмазного сырья, лесопереработки, в сельском хозяйстве и рыбной отрасли, в развитии инфраструктуры. Экономический рост Дальнего Востока в среднем в два раза выше, чем в других российских регионах», - подчеркнул Юрий Трутнев.

По мнению генерального директора Конфедерации индийской промышленности (CII) Чандраджит Банерджи, сотрудничество Индии и России длится многие годы и может стать более интенсивным на Дальнем Востоке. «В мае мы отправили команду индийских предпринимателей, чтобы они исследовали возможности сотрудничества на Дальнем Востоке. В бизнес-миссии приняли участие 10 компаний. Мы видим потенциал взаимодействия в таких сферах, как деревообработка, угольная промышленность, алмазогранильная промышленность, фармацевтика. Развитию наших взаимоотношений в том числе способствует Восточный экономический форум», – сказал он.

Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, индийский трек стал одним из самых интенсивных в международной деятельности Агентства. В марте прошлого года был открыт информационный центр (Russian Far East Desk) на базе агентства Invest India для предоставления информационной поддержки и контактов АНО АПИ интересующимся индийским компаниям и обмена опытом по привлечению инвестиций. С начала марта текущего года в Мумбаи работает представитель АНО АПИ. При содействии Агентства в рамках выездной сессии ВЭФ прошли обсуждения с индийскими предпринимателями по взаимодействию в горнорудной отрасли, деревообрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству.

Как пояснил советник президента России, ответственный секретарь Восточного экономического форума Антон Кобяков, «Индия приглашена на V Восточный экономический форум в качестве страны-гостя». «В связи с этим отдельное внимание в программе Форума будет уделено вопросам развития российско-индийских отношений и укрепления стратегического партнерства между странами. На выездной сессии ВЭФ в Мумбаи индийским партнерам были представлены экономический потенциал Дальнего Востока России и перспективные направления для сотрудничества. Результаты обсуждений будут использованы при формировании деловой программы Восточного экономического форума», – рассказал он.

Сейчас в Дальний Восток инвестируют 17 стран мира – Китай, Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, Вьетнам и другие. Началась реализация проектов из Индии. С помощью режимов ТОР и свободного порта при участии индийского капитала реализуется 5 инвестиционных проектов с предполагаемым объемом инвестиций более 53 млрд рублей. Компания «Тата Пауэр» приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае. Компанией «Кей-Джи-Кей» совместно с сингапурской компанией «Судима» идет подготовка проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморском крае. Эти два проекта сопровождает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Компанией «Кей-Джи-Кей» во Владивостоке запущено производство по огранке алмазов. Компания «М. СУРЕШ Владивосток» стала резидентом Свободного порта Владивосток и готовится к запуску предприятия по огранке алмазов. Компания «Джей Ти» реализовала проект по созданию чаеразвесочной фабрики. Инвесторы Республики Индии представлены в нефтегазовом секторе. Компании «О-ЭН-ДЖИ-СИ Видеш Лимитед» принадлежит 20% в проекте по освоению шельфовых месторождений «Сахалин-1», в котором она участвует с 2006 года.

Юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4–6 сентября 2019 года. Традиционно площадкой Форума станет кампус Дальневосточного федерального университета. С каждым годом все больший интерес к Форуму проявляет предпринимательское сообщество и политические элиты. По итогам четвертого ВЭФ было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов на сумму 3 трлн 185 млрд рублей. Эта сумма в 1,3 раза превышает показатели ВЭФ-2017. С международными и зарубежными компаниями заключено 58 соглашений. В работе Форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) были из таких стран, как КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания.