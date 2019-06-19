2019-06-19T13:41:09+03:00
В мире

Трамп идет на второй срок

Президент США объявил о начале своей предвыборной кампании на встрече со сторонниками в Орландо
Мария БЕРК
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Президент США Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на свой пост в 2020 году.Президент США Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на свой пост в 2020 году.Фото: REUTERS
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Ну вот и свершилось. Дональд Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок. Местом для этого он выбрал колеблющийся штат Флориду. Никто заранее не знает: демократов или республиканцев поддержит население штата. На прошлых президентских выборах избиратели оказались на стороне Трампа.

- Со всем пылом наших сердец, прилагая все силы - физические и душевные - мы будем стремиться к тому, чтобы Америка вновь стала великой, и мы действительно обеспечим величие Америки, - заявил американский президент на встрече со своими сторонниками. - Именно поэтому я стою здесь перед вами и официально объявляю о начале моей кампании с целью добиться избрания президентом США на второй срок.

Трамп намерен побороться за президентский пост на выборах 2020 года. Фото: REUTERS

Трамп намерен побороться за президентский пост на выборах 2020 года.Фото: REUTERS

Разумеется, Трамп в очередной раз напомнил, что ни один из его предшественников не сделал для Америки столько, сколько он за 2,5 года. Поэтому пообещал повторить свой успех еще раз.

Следующие выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. В кампании уже участвуют 20 кандидатов от Демократической партии, среди них — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Их называют наиболее вероятными конкурентами нынешнему президенту.

Бывший вице-президент Джо Байден считается фаворитом среди избирателей демократической партии. Фото: REUTERS

Бывший вице-президент Джо Байден считается фаворитом среди избирателей демократической партии.Фото: REUTERS

Но Трамп даже во время своих бесконечных поездок по штатам, которые больше похожи на встречи с избирателями, не забывает удивлять американцев. Перед объявлением о своем участии в президентской гонке он написал в Твиттере, что готовит массовую депортацию для нелегалов. Случаи незаконного перехода южной границы США резко увеличились именно во время прихода Трампа к власти.

- На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли, - предупредил президент США.

Власти сосредоточат свои усилия на тех, кто получил от федеральных судов окончательное предписание покинуть страну, но не подчинился ему. Комплекс депортационных мер разрабатывался в течение долгого времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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