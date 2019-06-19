Роскачество рассказало, какие напитки пить в жару

Когда за окном стоит жара под 30 градусов, самый простой способ от неё спастись — выпить чего-нибудь холодненького. Однако, даже самая простая вода, не говоря уж о квасе или лимонаде, может вызвать проблемы. Как правильно выбрать напиток для жарких деньков и что лучше всего утоляет жажду, рассказали эксперты Роскачества.

Вода: отечественная не хуже зарубежной

Прилавки сейчас уставлены бутылками так, что даже воду выбрать непросто. Прежде всего, нужно смотреть на этикетку — для утоления жажды в жару подойдет минеральная или питьевая вода, А вот лечебно-столовую воду лучше отложить: её пьют понемногу и несколько раз в день, и злоупотребление может обострить гастриты и проблемы с кишечником.

Кроме того, при выборе воды лучше обращать внимание не на источник или скважину, а на производителя:

- По результатам лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей для очистки и минерализации воды, а не от места её происхождения, - рассказывает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества. - Для экспертов оказалось неожиданностью, что вода, в которую полезные вещества внесли искусственно, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников.

Эксперты изучили и зарубежные образцы питьевой воды. Хорошие новости — отечественная ничуть не хуже! Ну и сами производители, как оказалось, следят за стабильностью, так что вода одной и той же марки будет одинакова по вкусу и показателям вне зависимости от региона, где её изготовили.

Врачи рекомендуют пить в жару не менее двух литров воды в сутки.Фото: Евгения ГУСЕВА

В сутки рекомендуется пить около двух литров воды — это норма для взрослых и детей старше 7 лет:

- Это тот объем жидкости, который мы теряем в среднем за сутки, с потом и мочой, - объясняет диетолог Марият Мухина, доктор медицинских наук. - Его нужно компенсировать, потому что потеря даже 10 процентов жидкости может иметь серьезные последствия — от усталости и быстрой утомляемости до кариеса и проблем с пищеварением.

Как выбрать питьевую воду:

- Состав. Из натуральных добавок в воду могут добавлять серебро и йод. И никаких ароматизаторов и подсластителей!

- Тара. В стекле вода дольше сохраняет свои полезные свойства. Но и пластика бояться не стоит — в производстве используется только пищевой.

- Осадок — его быть не должно! Чем глубже скважина, тем чище вода из неё.

Квас: натуральный или газировка?

Спастись в жару может и традиционный квас: в его составе много полезных микроэлементов, которые помогут организму нормально функционировать.

- Квас является тонизирующим напитком, - говорит врач-диетолог Анна Коробкина, член Национального общества диетологов России. - Он содержит витамины группы В, витамин С, которые являются водорастворимыми и не запасаются в нашем организме (в отличие от жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К). Витамины В и С должны поступать с пищей ежедневно, они важны для нашей нервной системы и иммунитета.

Чтобы получить свою долю полезных веществ, необходимо выбирать правильный квас, который получается путем брожения — а не просто газировку со вкусом кваса.

- Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты, - поясняет Валерия Исаева, заместитель генерального директора Национального союза производителей пива и напитков, кандидат биологических наук. - А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет.

Как выбрать квас:

- Процент спирта. Он должен быть не более 1,2 градусов. Если спирта меньше или его совсем нет, значит, перед вами "газировка". Если больше — значит, дрожжи перебродили и такой напиток тоже не будет полезен.

- Состав. Никаких искусственных добавок — красителей, усилителей вкуса и подсластителей (это добавки Е950, Е952 и Е954 или же сладкая смесь "Мармикс 25")

- Название. Слово "живой" на этикетке — это просто маркетинговая уловка, никаких особенных свойств у него нет.

Лимонад: знайте меру

Сладкие газировки в жару — не самый лучший вариант: в одном литре лимонада содержится от 80 до 100 граммов сахара. Кроме того, в промышленные лимонады сейчас добавляются и консерванты, и красители, и подсластители. Их содержание контролируется техническими регламентами, однако, злоупотреблять такими напитками тоже не стоит. Поэтому эксперты советуют утолять жажду чем-нибудь другим, например, чаем или простой водой.