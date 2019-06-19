"Мерзавчики" водки снова в цене: традиция соображать на троих ушла в прошлое

Те, кто подходит к вино-водочным прилавкам не только для того, чтобы просто выпить, но и проанализировать, подметили: народ стал чаще брать спиртное в мелкой таре.

Некоторые эксперты уверены, что именно благодаря чекушкам, мерзавчикам и шкаликам, произошел рост водочных продаж в 2018 году. А то, что он произошел, подтверждает Росалкогольрегулирование: на 7,1%. И в итоге водки за минувший год было продано 71,4 млн дал (декалитров чистого алкоголя). Справедливости ради надо сказать, что на рост повлиял и более полный учет - до 1 июля 2017 года. система ЕГАИС не учитывала продаж в сельских магазинчиках.

А по данным аналитической компании «Nielsen Россия» (их приводят «Ведомости»), с марта 2018-го по март 2019-го продажи в мелкой таре выросли на 5% в натуральном и 4% – денежном выражении. Они обеспечивают 23% всех продаж водки. Это же подтверждают и другие исследования. И такая тенденция продолжается уже два года. Странное совпадение — именно два года назад, летом 2017-го, Минздрав призвал ограничить продажу спиртного в мелкой таре. Получается — прорекламировали.

Самая популярная тара из мелких – 250 мл. На нее приходится 18% всех водочных продаж. А чекушки коньяка еще популярнее — 25% в своем рынке.

В чем же причина такого всплеска всенародной любви?

- Особого всплеска нет, в общей массе рост незначителен, - уточнил КП Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА). - Но если говорить о причинах, то на мой взгляд, у россиян растет желание выпить в одиночку. Некоторые исследователи говорят, что малую тару берут в целях экономии, но я не согласен: на пару с приятелем взять две чекушки обойдется дороже, чем одну поллитровку, какая же тут экономия! Тяга к выпиванию «сам с собою» связана с общим нарастанием стресса, который вызван экономической ситуацией, негативными новостями.

- А что же не взять пол-литру и цедить ее два-три вечера?

- Так люди же понимают, что не удержатся и сразу ее оприходуют. Будет перебор. Вот и покупают по маленькой.

- Говорят, что в чекушках и мерзавчиках больше вероятность нарваться на "палево"...

- Нет, водка та же самая. Просто это на уровне психологии — многие не уважают мелкую тару, отсюда и такие ощущения.

Помимо пьющих в одиночестве "КП" подметила еще одну группу потребителей спиртного в малой таре. Это гостиницы, хостелы и владельцы квартир для посуточной аренды. Они приобретают для своих мини-баров не только водку, но и другие напитки в малой упаковке — шампанское (375 мл), вина (250 мл), виски (50 мл). Торговля активно ответила на запрос. В крупных супермаркетах уютные бутылочки продаются уже не на кассе, а занимают солидное место в торговом зале.

ЗАБЫТЫЕ НАЗВАНИЯ

Чекушка - 250 мл

Мерзавчик (стопарик) - 100 мл

Шкалик - 50 мл