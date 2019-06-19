"Кофемания" отказалась забрать стул, которым пробили голову чиновнику Паку

Главная улика по громкому делу футболистов Кокорина и Мамаева, тот самый стул, которым в кафе "Кофемания" получил по голове чиновник Минпромторга Денис Пак, снова попал в новости. По данным некоторых, СМИ вещдок, якобы пропал, затерялся где-то в кабинетах следователей. Но на самом деле это не так. Стул в целости и сохранности хранится в Следственном комитете. Но дальнейшая его судьбы весьма печальна. В ближайшие дни его отправят под пресс.

- Это стандартная процедура. После окончания суда вещдоки уничтожают. Но все могло бы быть иначе, если бы собственник заявил свои права. Забирать стул "Кофемания" не захотела, - рассказал "КП" Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева.

Несколькими днями ранее этот стул Мосгорсуд официально признал орудием преступления. Правда, уверенности, что удар нанесен был именно этим экземпляром до сих пор нет.

- Я вообще сомневаюсь что именно этим стулом был нанесен удар. Осмотр места проишествия проводили в спешке. Я не удивлюсь, если взяли первый попавшийся стул. А вообще, конечно, надо говорить не об этой ерунде , а о судьбе футболистов. Уже в на следующей недели они оправятся по этапу в колонию. Какую? Мы до сих пор не знаем, - пояснил Игорь Бушманов.

Напомним, Мосгорсуд оставил приговор Пресненского суда Москвы практически без изменений. Оба футболиста получили реальные сроки заключения 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев заключения. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. 8 месяцев в СИЗО приравнены к одному году в колонии. То есть фактически футболисты реально должны просидеть еще по 5-6 месяцев.

Александр Кокорин во время оглашения вердикта судьи 11 октября 2018 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А началось все с загула в ночь на 8 октября. Накануне в Петербурге был футбольный матч. «Зенит» Кокорина играл против «Краснодара» Мамаева. Друзья заранее договорились, что после игры поедут вместе в Москву. «По личным делам». На Ленинградском вокзале их встретил младший брат Кокорина Кирилл. Позже к футболистам присоединился друг детства Мамаева Александр Протасовицкий. Ребята посидели в клубе «Сикрет рум» (кушали и пили алкоголь), потом переехали в «Эгоист» (кушали и пили алкоголь). Под утро решили поехать куда -нибудь позавтракать. Тут все и началось…

Случайный водитель, к которому вместо такси села отдыхавшая со спортсменами девушка, якобы сказал, что «я таких петухов не вожу». (Но это не точно). Мамаев сообщил об этом Кокорину. Тот пошел узнавать, почему водитель так сказал . Итог - побитый мужчина уехал на «Мерседесе» с разбитым лицом и поломанным носом.

Компания собралась на завтрак в "Кофемании". Там, если верить показаниям свидетелей, кто-то из друзей начал отпускать шуточки по поводу сидевшего за столиком в углу мужчины азиатской внешности, сравнивая его с корейским певцом Псаем. Мужчина оказался человеком солидным, чиновником из Минпромторга Денисом Паком и сказал что-то в ответ. Разбираться полез Кокорин-младший. Потом и старший подошел. Взял стул. Дальше все видели на видео: удар стулом (Пак говорит, что попало по голове , Кокорин-старший - что по руке).

В итоге всю четверку отправили под арест, а позже предъявили обвинение по трем статьям: «хулиганство», «побои», «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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- 8 октября примерно 8.55 я приехал на запланированную рабочую встречу в «Кофеманию», - рассказывал Пак. - И сел за свободный столик на троих человек. Напротив меня была шумная компания примерно из 10 человек (подробности)