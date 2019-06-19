Не распроданные в супермаркетах продукты отдадут бедным

Роспотребнадзор поддержал идею передавать продукты, срок годности которых скоро истекает, на благотворительность. Как комментируют ситуацию в службе, надо исходить из принципа презумпции добросовестности производителей и продавцов, а стало быть, продукты в течение всего срока годности безопасны и могут быть использованы по назначению.

С идеей передавать подобную еду в социальные службы, хосписы и т. п. выступил Совет по правам человека при Президенте. Как там считают, такая практика поможет немного сократить расходы на содержание инвалидов, детей-сирот и стариков. И... избавит страну от части мусора.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ежегодно до 700 тыс. тонн продуктов оказываются в супермаркетах не распроданными. Большая часть этого добра, зачастую еще вполне пригодного в пищу, отправляется на уничтожение на мусорные полигоны. В итоге вместо пользы людям получаем свалочные газы — то есть еще и вред окружающей среде и здоровью граждан наносится.

В рекомендациях, принятых на заседании Совета при Президенте, предлагается в связи с этим изменить законодательство. Как там записано, сейчас «налоговое регулирование выстроено таким образом, что уничтожение продуктов питания значительно дешевле, чем их передача, например, благотворительным организациям. Объем налоговых отчислений, которые по Налоговому кодексу Российской Федерации организация должна осуществить в рамках передачи товаров на благотворительные цели, может достигать 40%».

Также надо уточнить санитарно-гигиенические правила — чтобы продукты, годность которых на исходе, гарантированно использовались бы быстро.

Чуть раньше все тот же Совет по правам человека и Роспотребнадзор выступили за то, чтобы вообще запретить в России уничтожать продукты, которые еще можно съесть. Речь идет в том числе и о санкционных товарах, задержанных на границе. Общественность этот вопрос поднимает давно. Неужто здравый смысл наконец восторжествовал?

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