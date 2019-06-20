Читай книги и получай интернет в подарок: Билайн объявил акцию « Гиги за мозги »

Книги или гаджеты, - этот вечный вопрос для клиентов Билайна больше не стоит. В партнерстве c приложением Bookmate мобильный оператор проводит новую акцию «Гиги за мозги». Любишь читать? Отлично: за 30 минут в день, проведенных за электронной книгой, участники акции получают в подарок от Билайна до 1,5 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц. Обладатели тарифного плана с безлимитным трафиком за те же полчаса чтения в день получают возможность делится интернетом бесплатно.

Электронная библиотека приложения Bookmate насчитывает более полутора миллионов книг — от мировых художественных бестселлеров до обучающей и справочной литературы. До 31 декабря 2019 года для участников акции «Гиги за мозги» действует специальное предложение: подписка за 199 рублей вместо 499 рублей в месяц.

- Мы знаем, что 90% наших читателей - это пользователи смартфонов. Поэтому мы уверены в успехе совместной акции с Билайн, - отметил генеральный директор Bookmate Андрей Баев. - Абоненты Билайн смогут оформить премиум-подписку на Букмейт со скидкой 60%. А классика и подкасты, как всегда, будут доступны бесплатно.

Стать участником акции «Гиги за мозги» просто: нужно скачать приложение «Мой Билайн» либо, если оно уже установлено, обновить его до последней версии. После того, как пользователь соглашается с условиями акции на странице с ее описанием, на телефон приходит СМС-сообщение от приложения Bookmate — в нем содержатся необходимые инструкции.

Акция «Гиги за мозги» стала продолжением других проектов Билайна, участвуя в которых клиенты без особых усилий получают дополнительный интернет-трафик. Заработать его можно, например, за 8 часов здорового сна, прогулку на свежем воздухе или за пару часов интернет-детокса - словом, за совершенно обычные, да еще и полезные для здоровья действия. А если стать участником одновременно всех акций - «Гиги за сон», «Гиги за детокс», «Гиги за шаги» и «Гиги за мозги» - можно получать в подарок к основному тарифу до 7,5 Гб в месяц (либо 1 час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами).

- С каждым годом мы видим, что наши клиенты потребляют все больше мобильного интернета, - отмечает Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом». - С одной стороны, для нас это драйвер для улучшения качества связи, с другой – понимание важности продолжения реализации программы по осознанному потреблению среди наших клиентов «Гиги за …». В прошлом году мы предложили нашим клиентам получать дополнительный трафик за шаги, в начале этого года – за здоровый сон и отказ от смартфона. Сегодня мы предлагаем еще один простой способ мотивации для более осознанного потребления интернета и использования смартфона – чтение. Россия – одна из самых читающих стран в мире, и мы уверены, что новая акция будет востребована среди россиян.

Учитывая, что потребление мобильного интернета в ближайшее время в мегаполисах будет только расти, Билайн постоянно работает над улучшением качества связи. С 2018 года в Москве реализуется масштабная программа «Суперсити»: она готовит столицу к повсеместному внедрению прогрессивной и качественной 5G сети.