2019-06-19T15:50:17+03:00
Экономика

Росреестр разъяснил, у кого будут изымать землю за несоблюдение пожарной безопасности

Садоводов и владельцев приусадебных участков просят не беспокоиться — законопроект не про них
Елена ОДИНЦОВА
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Пожарные во время тушения огня на дачном участке в Подмосковье.Пожарные во время тушения огня на дачном участке в Подмосковье.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нашумевший законопроект Минэкономразвития, где говорится о возможности изъятия участков за нарушения пожарной безопасности, не касается граждан, проживающих в населенных пунктах или садоводческих товариществах. Об этом говорится в разъяснениях, которые в «КП» поступили из Росреестра.

Напомним, законопроект, только-только опубликованный для обсуждения, вызвал большой общественный резонанс: граждане испугались, что теперь у них смогут отнять землю на том основании, что она заросла травой или на участке скопился мусор.

«Изъятие имущества у собственника является крайней мерой и в данном случае речь идет о лицах, которые систематически уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор», - говорится в сообщении Росреестра.

Также там поясняется: речь в основном идет о землях, которые располагаются в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. «Это по данным МЧС России в основном земли сельскохозяйственного назначения или земли, покрытые лесными насаждениями», - утверждает Росреестр. Правообладателям таких участков (как правило, это не частные лица) рекомендуется изучить правила пожарной безопасности и неукоснительно их соблюдать во избежание неприятностей.

«Законопроект не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ. Поскольку люди, проживающие на данных территориях, в непосредственной близости от источника пожара, при его возникновении, являются пострадавшей стороной», - утверждается в разъяснениях.

Законопроект еще будет дорабатываться — с учетом неожиданно оказавшимся бурным обсуждения — и только после этого будет направлен на согласование в правительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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