2019-06-19T15:55:15+03:00
Политика

Прямая линия с президентом России: пользователи Одноклассников смогут задать вопрос Владимиру Путину

Трансляция Прямой линии с главой государства начнется 20 июня в 12:00
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Сотрудники кол-центра прямой линии с Владимиром Путиным в Гостином Дворе. Фото Михаил Метцель/ТАСССотрудники кол-центра прямой линии с Владимиром Путиным в Гостином Дворе. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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20 июня состоится пресс-конференция Владимира Путина. Пользователи социальной сети Одноклассники получат шанс задать волнующие их вопросы президенту России в прямом эфире. Для этого им нужно:

- Зайти в приложение OK Live и авторизоваться в нем. Зарегистрироваться в приложении можно как по номеру телефона, так и используя аккаунт в Одноклассниках.

- Кликнуть на кнопку "Задать вопрос президенту"

- Создать трансляцию и ждать ответа от редактора прямой линии. Во время ожидания можно продолжать смотреть прямой эфир программы на OK Live.

- Если редактору понравится предложенный вопрос, то видео пользователя будет выведено на экран прямой линии, и он сможет задать свой вопрос президенту.

В выборе вопроса редактору поможет функция искусственного интеллекта. Он будет предоставлять редактору только тех пользователей, с которыми хорошо налажена связь.

Кроме того, в этом году участники прямой линии смогут не только задать свой вопрос, но и оценить вопросы других пользователей. Для этого на сайте будет проводиться интерактивное голосование в режиме реального времени. Пользователи смогут выбрать лучший вопрос из тех, что прозвучали в последние 60 минут.

Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Прямой эфир начнется в 12:00. В прошлом году Прямая линия с президентом проходила в начале июня. Тогда глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также представителей прессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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