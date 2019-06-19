2019-06-19T16:11:30+03:00
Спорт

Дмитрий Комбаров покинул «Спартак» вслед за Глушаковым

Москвичи подтвердили уход ещё одного ветерана
Георгий ШАКОВ
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В составе «Спартака» Дмитрий стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страныВ составе «Спартака» Дмитрий стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Спартак» сообщил о досрочном расторжении контракта с Дмитрием Комбаровым. Договор прерван по соглашению сторон. Контракт Комбарова действовал до 2020 года.

32-летний защитник перешёл в «Спартак» в 2010-м году из московского «Динамо». За девять лет Комбаров провёл 274 матча и забил 27 мячей. В составе «Спартака» Дмитрий стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Руководство «Спартака» поблагодарило футболиста за качественную игру и пожелало удачи в дальнейшем. Завершать карьеру Комбаров не планирует. Ветеран российского футбола в ближайшее время, скорее всего, подпишет новый контракт с одним из клубов РПЛ. Главным претендентом на Комбарова считаются «Крылья Советов». В Самару в прошлом году переехал экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов, также волжанами был арендован Жано Ананидзе.

Ранее сегодня «Спартак» сообщил о досрочном разрыве контракта с Денисом Глушаковым. Дмитрий Комбаров, в отличие от Глушакова, не был замечен в конфронтациях с болельщиками и руководством клуба.

Комбаров по количеству матчей за команду в истории России уступил только легенде клуба - Егору Титову.

Обращение к болельщикам Дениса Глушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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