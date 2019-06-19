Зарезанный в Лондоне россиянин считал себя «агентом Кремля»

Во вторник в столице Британии задержали двух мужчин, подозревающихся в убийстве 34-летнего Глеба Жебровского.

Выходец из России, называвший себя в соцсетях «Глеб Стальной», был убит днём 15 мая в Восточном Лондоне. Вероятнее всего, имела место уличная драка; подробности инцидента пока не известны.

Судя по личной странице в соцсети, Жебровский жил в Англии уже долгое время, увлекался футболом и другими видами спорта. Его работа, вероятно, была связана со стройкой: имеется ряд фотографий, где молодой человек позирует в соответствующей униформе и рядом со спецтехникой.

При этом, не в пример другим «инороссиянам», Глеб не порывал связей с родиной. На его странице можно найти траурное фото в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» весной прошлого года.

Есть и юмористические посты. Например, Жебровский время от времени репостил заметки о современной политике из сатирической группы «Клуб Агенты Кремля» — видимо, также полагая себя в числе оных.

Последний пост на его странице сделан 14 июня в 13:41 — почти ровно за сутки до трагедии. Это шуточное «видео из Сети» с проделками медвежат на дачном участке где-то в глуши…

Задержанным по подозрению в его убийстве — 28 и 33 года, их имена пока не называются. «Крайне сомневаюсь, что за этим могут стоять коренные англичане», — сказал источник КП из числа британских политактивистов, хорошо осведомлённый о лондонской преступности и её истоках.

Примечательно, что спустя сутки, в ночь на понедельник, в том же Восточном Лондоне был зарезан другой мужчина — литовец Гидриус Юскаускас (Giedrius Juskauskas). Его убийцы пока не найдены. Всего же с начала 2019 в столице Британии отмечено более 220 «случаев с ножами» — всевозможных драк, нападений и прочих инцидентов с применением холодного оружия. Заметная часть преступников — мигранты.