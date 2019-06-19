2019-06-19T16:45:07+03:00
Общество

МТС и «Связной» возобновили сотрудничество

Крупнейший российский оператор МТС начнет продавать SIM-карты в салонах «Связного» и «Евросети»
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Купить SIM-карту МТС можно будет с июля 2019 года более чем в 5000 салонах «Связного» и «Евросети» по всей России. Абоненты также смогут пополнить баланс номера МТС через кассу или терминал салона сотовой связи. Клиентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора, включая SIM-карты для умных устройств.

Компании возобновили сотрудничество после четырехлетнего перерыва. Благодаря партнерству брендов, для потребителей будет доступно множество точек для подключения к оператору. Помимо 5000 магазинов «Связного» и «Евросети», у МТС есть собственная розничная сеть с более чем 5800 салонов.

Стоит отметить, что начало сотрудничества «Связного» и МТС приходится в сезон отпусков. Во время отдыха многие туристы покупают запасные SIM-карты, поэтому расширение мест для продажи контрактов будет удобным для клиентов.

Кроме того, аналитики отмечают рост продаж умных устройств на 30% в первом квартале 2019 года. Это гаджеты, которыми можно управлять со смартфона – бытовая техника, лампочки, розетки, различные датчики и другие устройства. Многие из таких девайсов работают со специальными SIM-картами МТС, которые теперь можно будет приобрести не только в салонах МТС, но и в магазинах «Связного» и «Евросети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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