«Приемная дочь помогла мне сохранить семью»

Выступление предыдущего оратора «Слава богу, я не родила детей!» подняло бурю общественного возмущения.

«...Не смогла пройти мимо вашей заметки.

Для кого мы растим детей? Для себя, для своей старости? Нет! Мы их просто растим для жизни! Для их жизни!

Мы с мужем прожили 9 лет, но детей не было. Мы перепробовали множество способов, но тщетно...

Так бывает: иногда непонятно, кто из супругов «виноват» в том, что ребёнок не получается. Врач втайне от мужа мне советовала развестись и попробовать с другим мужчиной. Возможно, ему рекомендовали то же самое...

Но мы не хотели расставаться. Сколько бессонных ночей мы провели, размышляя вместе, как быть. Смириться с бездетностью? Развестись?

В конце концов мы решились на усыновление (удочерение).

Нашей девочке было всего 2 месяца, когда она появилась в семье. Все было! Характер у дочки сложный, гены ведь никуда не деть, особенно это проявилось в подростковом возрасте.

Уходила из дома, мы боялись, что свяжется с плохой компанией, что повторит горькую судьбу своих биологических родителей.

Но все наладилось. Дочь пошла учиться. Сейчас нашей красавице уже 19. Все идёт к тому, что она встанет на ноги и будет счастливой. Морально и материально все далеко не просто. Но... Предложи сейчас мне кто нибудь прожить эти годы заново: без проблем, без слез, без детских соплей и болезней. Нет! Даже если случится так, что и воды в старости она не подаст, и помощи не будет... (ну, это совсем экстремальный вариант).

И все равно: прожить 19 лет для себя, для своего удовольствия, одним... Это как? Тратить заработанные деньги на себя любимую, на отдых, на наряды? Скучно, грустно и не интересно.

Бог ведь не просто так нам дает детей. А для того, чтобы мы поняли, в чем смысл всей нашей жизни. А смысл в продолжении рода. Жизнь не должна прерываться - она должна продолжаться.

Моя дочь, моя красавица. Чтобы ни было в жизни, но я никогда не пожалела о том, что взяла тебя из родильного дома. Жить для себя! Это как? Я и так живу для себя, но вместе с мужем и любимой дочкой!!!

Татьяна, 55 лет».

Письмо Татьяны - и очень личное, и типичное одновременно.

Две модели бытия - «жить для себя» и «жить для детей» - по-прежнему противопоставлены в наших головах. Идея удовольствия никак не сходится с идеей счастья. Удовольствие преходяще и кончается похмелюгой. Счастье стабильно. Оно растёт, говорит «мама», потом приносит аттестат, диплом etc.

Кроме ощущения прогресса, движения к лучшему, дети создают у нас чувство правильно проживаемой жизни. Это отличный психотерапевтический эффект.

Давеча на пляже увидала я тётку с довольно толстым пузом - в открытом купальнике. Я-то лет пять уже закрытый ношу, хотя мое пузо намного изящнее.

А потом смотрю - у тётки два ребятенка с боков болтаются. Годика по три-четыре. И тут мой муж говорит: «Она же мать. Может себе позволить - хоть в бикини, хоть в собачьем тулупе наизнанку». Он это причём без юмора сказал.

Я вот не уверена, что прожила жизнь правильно. И буду теперь, как дура, до старости в закрытом купальнике париться.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны со мной (Татьяне-то вряд ли кто возразит). Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как обычно.

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