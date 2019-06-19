2019-06-19T18:15:13+03:00
Экономика

MarketingOne проведет конференцию «Весь DIGITAL за 1 день!»

Интенсив пройдет 26 июня в Москве
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MarketingOne проведет конференцию «Весь DIGITAL за 1 день!»MarketingOne проведет конференцию «Весь DIGITAL за 1 день!»
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Мероприятие будет полезно: для руководителей департаментов маркетинга, бренд-менеджеров и собственников бизнеса, для оффлайн-маркетологов, digital-маркетологов,для всех, кто ориентирован на результат и эффективность digital-проектов.

3 причины идти:

- За 1 день все ключевые digital-инструменты во взаимосвязи и два потока для «начинающих» и «продвинутых».

- Из «первых рук»: Яндекс, Fb, Instagram, ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники и др., а также успешные кейсы от брендов-лидеров.

- Обучение и сразу практика: по каждой теме вначале короткая теория, затем разбор кейсов известных брендов.

Ключевые особенности конференции:

- 13 обучающих сессий в течение одного дня - Системная картина по всем инструментам + кейсы брендов-лидеров.

- 7 ключевых инструментов - Digital-стратегия, Контент и Видео, Web-Аналитика, Соцсети (SMM), Контекст, SEO, e-mail.

- 2 потока : для «Начинающих» и для «Продвинутых»

Для тех, кто только осваивает digital возможности для решения бизнес-задач. И для тех, кто уверено использует все digital инструменты и заинтересован в повышении их эффективности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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