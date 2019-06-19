Чубайс отшутился анекдотом про умную женщину на претензии олигарха №2 в России

«Умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны».

Таким бородатым анекдотом глава «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на жалобу на него со стороны российского миллиардера, хозяина Новолипецкого металлургического комбината и №2 среди богатейших людей страны (по последнему рейтингу Forbes) Владимира Лисина. Об этом сообщило РБК.

Сравнить одного из самых влиятельных российских бизнесменов с женщиной, пусть и умной, - довольно смелый шаг даже для такого опытного в политических интригах человека как Чубайс. Но за этим выпадом стоит серьезный спор за крупные деньги и – больше того – отчасти будущее России.

Обо всем по порядку.

Чубайс, как известно, запомнился (помимо приватизации) довольно безжалостной реформой энергетики. И эта сфера так и осталась для него самой любимой. Даже из корпорации «Роснано», от которой, по идее, ждали прорыва в новых материалах, лекарствах и так далее, он умудрился сделать нечто вроде энергетической компании. Только теперь главная миссия Чубайса – развитие альтернативной энергетики (солнечные батареи, ветряки).

И свое «альтернативное» детище Чубайс теперь лоббирует со всем неистовством отца-одиночки (других родителей у солнечной энергетики в России пока не просматривается).

Один из пунктов его плана Анатолий Борисович недавно озвучил – ввести налог на выбросы углекислого газа в атмосферу. Формально – забота об экологии, но фактически – попытка немного «придушить» конкурентов из стана традиционной энергетики.

Второй пункт – заставить крупный бизнес оплатить расходы на создание отрасли альтернативной энергетики в России через повышенные тарифы для предприятий.

В общем, в своих заботах о будущем «зеленой» энергетики в стране, Чубайс нажил себе врагов как в нефтегазовой отрасли, так и среди крупнейших владельцев металлургических и прочих заводов.

На недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава «Роснано» так и сказал: мол, несмотря на сопротивление олигархов, Россия все-таки выбрала правильный путь и будет развивать альтернативную энергетику.

Это и переполнило чашу терпения Владимира Лисина, который на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей попросил проверить поведение Чубайса на этику и передразнил его – «у него все олигархи неправильные, один он правильный».

Чубайс ответил тем самым приведенным выше анекдотом на грани фола, из которого таки можно сделать вывод, что он, действительно, считает себя самым умным мужчиной в российской бизнес-элите.

Пикировка, вероятно, продолжится. На кону – самые ресурсоемкие отрасли российской экономики. И еще вопрос: сумеют ли участники сохранить хотя бы напоказ свое шуточное настроение.