2019-06-20T00:13:41+03:00
Телевизор

Забытые мелодии для «Ведьмы»

Трудно пройти мимо нового сериала про любовь
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Фото: Россия 1Фото: Россия 1
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Знаете, как надо готовиться в глухой деревне к визиту кузнеца на день рождения? Никакого самогона - свечка романтическая, салатики-фрукты, шампанское. И, естественно, нижнее белье. Черное с кружавчиками. Боди, женщины поймут.

Телефонов у них там нет, даже стационарных. Мобильная связь не ловится. Врачей у них тоже не водится - только знахарки. Участковые в кадре еще не объявлялись опять же. Тем не менее немаленькое количество людей существует где-то в лесу, дорога вполне приличная, а одна барышня умудряется вовремя выщипывать брови.

Это сериал «Ведьма», его запустили на канале «Россия 1». Тонального крема извели море. Идет гадалка по деревне с корзинками, в которых травы, - глаза ей не подкрасили, а все остальное вопиет к титрам, где гримеры обозначены. Кузнец в первых кадрах показывает бицепсы и кубики (спокойно, он в рабочем фартуке что-то кует), а потом надевает светлые джинсики и тоже поигрывает затоналенными скулами на камеру. Главный итог: никто не бликует. Ровный коричневатый тон был подарен всем обитателям как бы глухого поселения. Кроме пришлой блондинки, которую и считают ведьмой. У нее амнезия. Барышню кузнец из реки достал, а она такая беленькая, в свадебном платье, почти светится аки не туда прикрепленное крыло ангела, а деревья вокруг все шумят и шумят, ветками качают.

В моей коллекции появился любимый диалог (среди всех любимых сериальных диалогов). Беседу начинает будущая злодейка Соня, мечтающая соблазнить кузнеца Романа:

- Жизнь так быстро проходит. Ты один и я одна...

- Ты че сказать-то хочешь? - спрашивает кузнец. - Ты мне как будто в любви признаешься.

- Любовь - это для подростков, - отвечает Соня и проигрывает романтичному Роману с его харизматичным «че».

Бедную пришлую блондинку жалеет знахарка:

- Сколько же на твоей судьбе всего - даже утонуть тебе не дали.

То есть не дать утонуть человеку - это плохо. Там еще парень есть странный, тоже весь в тональном креме, который девушке милой говорит: «Ну не нужна ты мне! Ну не подходишь! Мне неземной красоты нужна...»

А тут ошалеть какая самооценка у пацана. Сидит без интернета, не освоив ни одной профессии, пьет, ходит подворовывать к соседям. И хочет неземную красоту.

«Быть бы мне деревом на берегу реки», - поют на стартовых титрах. Да, ребята, лучше будьте деревьями.

«Ведьма». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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