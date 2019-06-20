2019-06-20T00:24:16+03:00
Звезды

Домбайский вальс

20 июня исполнилось бы 85 лет Юрию Визбору, поэту, актеру, писателю и журналисту, одному из основоположников жанра авторской песни. «КП» предлагает вспомнить одну них
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20 июня исполнилось бы 85 лет Юрию Визбору20 июня исполнилось бы 85 лет Юрию ВизборуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лыжи у печки стоят,

Гаснет закат за горой,

Месяц кончается март,

Скоро нам ехать домой.

Здравствуйте, хмурые дни,

Горное солнце, прощай.

Мы навсегда сохраним

В сердце своем этот край.

Здравствуйте, хмурые дни,

Горное солнце, прощай.

Мы навсегда сохраним

В сердце своем этот край.

Нас провожает с тобой

Гордый красавец Эрцог,

Нас ожидает с тобой

Марево дальних дорог.

Вот и окончился круг,

Помни, надейся, скучай,

Снежные флаги разлук

Вывесил старый Домбай.

Вот и окончился круг,

Помни, надейся, скучай,

Снежные флаги разлук

Вывесил старый Домбай.

Что ж ты стоишь на тропе,

Что ж ты не хочешь идти,

Нам надо песню допеть,

Нам надо меньше грустить.

Снизу кричат поезда,

Правда, кончается март.

Ранняя всходит звезда,

Где-то лавины шумят.

Снизу кричат поезда,

Правда, кончается март.

Ранняя всходит звезда,

Где-то лавины шумят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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