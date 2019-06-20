Домбайский вальс

Сергей Лукьяненко: Не уверен, что людям надо срочно лететь на Марс. Но вот Луну мы осваивать будем

Писатель-фантаст выпустил новый роман «Порог» - и рассказал о нем в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)