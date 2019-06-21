2019-06-21T10:54:51+03:00
Общество

Губернатор Алексей Дюмин: «Партнерство с Росатомом открывает новые возможности для Тульской области»

Промышленные предприятия региона будут расширять сотрудничество с одной из ведущих корпорациий России
Ирина СУХАНОВА
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Губернатор Алексей Дюмин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев встретились с руководителями промышленных предприятий региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тульской области.Губернатор Алексей Дюмин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев встретились с руководителями промышленных предприятий региона. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тульской области.
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Тульская область и ГК Росатом 19 июня обсудили перспективы сотрудничества. Губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев встретились с руководителями промышленных предприятий региона. Сотрудничество с одной из самых высокотехнологичных корпораций России открывает для тульских производителей новые возможности как в расширении линейки продукции предприятий, так и в организации разработок инновационных материалов. В Тульской области расположены оборонные заводы, уже выполнявшие заказы для атомной промышленности, в том числе и для Росатома. Местные предприятия выпускают продукцию оборонного и гражданского назначения.

- Продукция «Тулаэлектропривода», «Тяжпромарматуры» активно используется на целом ряде российских АЭС. И это далеко не все примеры, - отметил Алексей Дюмин. - Сегодняшняя встреча открывает новые возможности для развития нашего партнерства. Это касается не только расширения перечня продукции, которую тульские предприятия готовы предложить атомной энергетике, но и перспективных разработок, подготовки кадров. В дальнейшем наша совместная работа с Росатомом должна стать более системной.

Сегодня ГК Росатом активно сотрудничает с Тульским государственным университетом. Ведущий вуз области проводит для госкорпорации исследовательские и конструкторские работы. По мнению главы региона, это взаимовыгодное партнерство: Тульские университет обеспечивает корпорацию молодыми специалистами, а те, в свою очередь, получают необходимый опыт.

Тульские заводы уже выполняли заказы для атомной промышленности, в том числе и для Росатома. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тульской области.

Тульские заводы уже выполняли заказы для атомной промышленности, в том числе и для Росатома. Фото предоставлено пресс-службой администрации Тульской области.

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2019 между Тульской областью и Росатомом было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Губернатор Алексей Дюмин возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Промышленность», которая уделяет первостепенное внимание развитию приоритетных технологических направлений для поддержки и продвижения инноваций. На рассмотрение членам рабочей группы Росатом предложил проект технологической карты «Композитные материалы».

- Документ включает в себя оценку потенциала рынка композитов на основе потребностей со стороны стратегических отраслей промышленности: аэрокосмоса, авиастроения, судостроения, атомной энергетики, строительства, - отметил Алексей Лихачев. - Вместе с тем «Технологическая карта» предусматривает план конкретных мероприятий по стимулированию роста рынка композитов с целью импортозамещения и развития экспортного потенциала.

По словам гендиректора Росатома, корпорация занимает больше половины российского рынка композитов. В ее структуру входят ведущие предприятия по производству композитных материалов на основе углеродного волокна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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