"Жуткая боль! И все время били": Волочкова расплакалась при виде исхудавшего Алибасова

Бари Алибасов находится дома после выписки из больницы, где он пробыл две недели из-за отравления жидкостью для прочистки труб. Продюсер с трудом узнает окружающих, его речь нарушена, да и с памятью проблемы. Увидев дорого сердцу человека, Анастасия Волочкова не смогла сдержать слез.

Артистка стала гостьей программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. В эфире передачи показали кадры с исхудавшим основателем группы "На-На". На следующий день после выписки в гости к Бари Алибасову нагрянула съемочная группа во главе с телеведущим. Во время задушевной беседы музыкант несвязно рассуждал о войне и кошмарах, которые ему привиделись, когда он был в медикаментозном сне. При этом Малахов качал головой, с сочувствием воспринимая рассказ собеседника.

Телевизионщики застали артиста не в лучшем состоянии. Сильно ослабевший, с испариной на лбу, исхудавший и бледный 72-летний артист отмывал раковины и унитаз в своем доме. При этом он находился в квартире совершенно один. Лишь любимый лысый кот Чуча составил ему компанию.

Видео с Бари Каримовичем шокировало его давнюю приятельницу Анастасию Волочкову. У сентиментальной балерины почти всю программу глаза были на мокром месте. "То, что человек находится в таком состоянии, в это невозможно поверить!", - воскликнула от неожиданности балерина, шмыгнула носом и закрыла лицо руками.

Однако не все гости студии Андрея Малахова отнеслись с состраданием к Алибасову. Прозвучали подозрения, что история с отравлением продюсера химией - всего лишь пиар-ход ради привлечения интереса к группе "На-На".

Бари Алибасов с трудом вспомнил имя Андрея Малахова и поинтересовался у того, где его супруга Лидия Федосеева-ШукшинаФото: кадр с видео

Бари Алибасов после комы. Первое интервью.Андрей Малахов. Прямой эфир 19.06.19

Волочкова с негодованием отвергла подобные инсинуации. "У меня папа после инсульта не может оправиться 14 лет. Он тоже был после комы, я помню, как это ужасно. Бари мне как отец! Я не позволю обвинять его в пиаре", - сказала, как отрезала, заплаканная знаменитость.

Подруга продюсера принимала Алибасова у себя дома и до сих пор вспоминает козла, которого подарил ей Бари со словами: "Я знаю, что тебе нужен настоящий мужик". Она три дня спала с этим козликом в одной постели, пока того не отдали в зоопарк. А ведь за три дня до беды продюсер снова напрашивался в гости. На этот раз хотел с Настей "дружить котами".

Отметим, в настоящее время к Бари Каримовичу пока не вернулась память. Он с трудом вспомнил имя Андрея Малахова и поинтересовался у того, где его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. При этом на теле Алибасова были заметны пластыри, закрывающие следы от катетеров. Он периодически почесывался. Однако подробно объяснил, как выпил ядовитое средство. "Взял в руку вот так вот, открыл - и хлобысть! Когда пьешь, ты не задумываешься, когда хочется пить… Чтобы умереть от него, нужно всего лишь 40 секунд", - рассказал шоумен.

Запомнил он до мельчайших деталей и кошмары, которые видел в медикаментозном сне. "Я дважды попадал в эту передрягу… Меня взяли в плен, меня всего избили… Они гнали быков и не давали мне повернуться. Были связаны руки, ноги, все болело. Жуткая боль! И все время били. Их задача была замучить меня, чтобы я ничего не говорил", - поведал Алибасов.

Продюсер продолжает питаться детским пюре, но позитивного настроя не теряет. Впереди у артиста долгая реабилитация. Но ему не привыкать преодолевать трудности. Ведь он не раз оказывался между жизнью и смертью.

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