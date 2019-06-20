Агония IT-института «Ростеха»: проигранный суд на 100 миллионов, угроза банкротства и письмо Владимиру Путину

Похоже, агония — самое подходящее слово для тех событий, которые происходят в Центральном НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), который входит в структуру «Ростеха» Сергея Чемезова. Издание CNews сообщило, что институт заплатит больше 100 миллионов рублей за компьютеры, купленные еще в 2016 году. К такому решению пришел Арбитражный суд Москвы. Для компании, которую уже не первый месяц подозревают в балансировании на грани банкротства это может стать последним гвоздем в крышку гроба.

«НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

13 июня Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск компании «Крафтвэй» к ЦНИИ ЭИСУ. Три года назад «дочка» «Ростеха» заказала у российского поставщика компьютеры, принтеры, копировальную и прочую офисную технику на 96 миллионов рублей. Сотни предметов каждого наименования!

Специфика работы института внесла свой вклад к заказ. Например, все автоматизированные рабочие места (АРМ) и серверы должны были строиться на зарубежных процессорах — требуемая заказчиком частота в 3 ГГц ни в одном отечественном чипе не используется. На все АРМы и серверы поставщику необходимо было установить программное обеспечение, соответствующее требования Минобороны.

Вся офисная техника должна была поступить в ЦНИИ ЭИСУ до конца 2016 года. И, судя по всему, компания выполнила свои обязательства. Но оплату так и не получила.

Больше того, представители толком не подготовились даже к суду.

«Ответчик указывает, что истцом не были предоставлены документы, предусмотренные условиями контракта, а именно счет на оплату и счет-фактура, которые, в совокупности с товарной накладной по форме ТОРГ-12 и актами об оказанных услугах, являются основанием для оплаты, — цитирует заключение суда CNews. — Однако приведенные доводы не соответствуют действительности, так как указанные документы были предоставлены истцом ответчику непосредственно вместе с товаром».

По решению суда долг ЦНИИ ЭИСУ вырос до 101,7 миллионов рублей — за счет пеней и госпошлины.

КРЕДИТОРЫ ОКРУЖИЛИ

В этом году IT-институт «Ростеха» не в первый раз попадает в средства массовой информации с громким скандалом. В мае коллектив ЦНИИ ЭИСУ отправил обращение к президенту России, в котором пожаловался на длительные задержки по выплате заработной платы.

«По словам одного из источников, последний раз институт нормально выполнил свои финансовые обязательства перед людьми в августе 2018 г., а с тех пор некоторым сотрудникам выдал по 5-7 тыс. руб. за каждый месяц работы, а некоторым — по 300-500 руб. за все прошедшее время, - уточнял все тот же CNews. - По словам другого источника, перебои с зарплатой начались еще весной 2018 г., и к моменту его увольнения в августе институт уже успел задолжать ему за два месяца. Это и стало для него главной причиной смены работодателя — коллектив и круг решаемых задач его устраивали».

Больше того, коллектив института связывал сложившуюся ситуацию с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам стратегического предприятия.

Обратим внимание, что на тот момент институт имел долги различным партнерам в размере 4,45 млрд руб. В настоящее время, по данным издания, в Арбитражном суде Москвы рассматриваются шесть исков о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом — от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС» и «Авикомп сервисез», от НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии» и воздухоплавательного центра «Авгуръ».

Эксперты теряются в догадках: выберется ли «дочка» «Ростеха» из груза долгов? Последнее решение суда оптимизма не добавляет...

ДОСЬЕ «КП»

ЦНИИ ЭИСУ - «мозговой центр» госкорпорации «Ростех» по робототехнике, входит в перечень российских стратегических организаций и выступает головным разработчиком IT-систем для Минобороны России. Разработал операционные системы семейства «Заря» и «Рассвет», программно-аппаратный комплекс «Паутина», программное обеспечение для системы мониторинга и диагностики «Аргус», систему оптического распознавания текста «Буквоед» и др.