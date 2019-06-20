2019-06-20T10:21:15+03:00
Спорт

Россиянин Никита Кучеров из "Тампы" назван самым ценным игроком НХЛ сезона 2018/2019

Он выиграл помимо этого призы лучшему бомбардиру и хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кучеров - лучший игрок сезона.Никита Кучеров - лучший игрок сезона.Фото: REUTERS
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Российский форвард клуба "Тампа Бей Лайтнинг" Никита Кучеров официально - лучший игрок прошедшего сезона в НХЛ. Он выиграл главную награду лиги - "Харт Трофи". Он вручается самому ценному игроку по итогам сезона.

Помимо этого он выиграл приз лучшему игроку по версии профсоюза хоккеистов лиги - "Тед Линдсей Эворд" и лучшему бомбардиру сезона - "Арт Росс Трофи". В прошедшем сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков по систему "гол+пас". Он превзошел рекорд по очкам за один регулярный чемпионат для россиян - ранее он принадлежал Александру Могильному и был установлен 26 лет назад - в сезоне 1992/93.

"Тампа" с Никитой Кучеровым выиграла регулярный чемпионат НХЛ, одержав 62 победы и повторив рекорд "Детройта" по этому показателю. Однако же в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда проиграла "Коламбусу" со счетом 0:4.

После церемонии вручения наград Кучеров поделился своими эмоциями от всех полученных титулов.

- Когда я только приехал в Америку, моей целью было попасть в команду. Когда это случилось, все мысли были о том, чтобы вернуть в Тампу Кубок Стэнли, потому что наши фанаты это заслужили. Я уверен, что если мы сохраним команду, то сможем реабилитироваться.

Кучеров подбирал слова, чтобы выразить свое счастье и удовлетворение от сезона. Который, правда был смазан вылетом в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

- Этот приз многое значит для меня. Ты выходишь на лёд против этих парней каждый вечер, поэтому заслужить их признание точно значит многое. Я очень счастлив. Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было.

Однако все равно мечтой для Кучерова является победа в Кубке Стэнли.

- Самый ценный игрок регулярного чемпионата? Звучит отлично, но главная цель — Кубок Стэнли. Мы должны убедиться, что работаем по полной. Мы хотим вернуть трофей в Тампу. Индивидуальные призы — это очень здорово, но чемпионский титул для меня важнее»

ИСТОЧНИК KP.RU

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